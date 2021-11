Ginés Ruiz, edil de Podemos en Murcia: “Un pedáneo que se mueva bien te gana unas elecciones”

Ginés Ruiz Maciá, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, se muestra preocupado por la "tensión política" que se vive en el consistorio. También cree que esta tensión es deliberada: azuzada por el "circo" de Vox que cuenta, según Ruiz Maciá, con la complicidad del grupo municipal del PP.

El edil insiste en la importancia de ver más allá del ruido mediático y reivindica las iniciativas que su grupo ha puesto sobre la mesa para la aprobación de los presupuestos municipales: la climatización de los centros educativos, la creación de un centro de atención temprana en la capital, las 'supermanzanas' que aligeren el tráfico y que los pedáneos de Vox, en muchas ocasiones con un solo vocal, dejen paso a otras formaciones políticas tras la moción de censura que ganaron el pasado marzo PSOE y Ciudadanos con el apoyo externo de Unidas Podemos y que desplazó al PP después de 26 años de gobierno capitalino.

A raíz de un tuit que escribió el pasado domingo en el que el concejal de Podemos se mostraba crítico con el hecho de que, en un primer momento, Vox impidiera el cambio de pedáneo en Guadalupe por el apoyo de un tránsfuga, el asesor de este partido político en Cieza, Daniel Jiménez Sabiote, le respondió en la red social con "te atas una soga al cuello Ginés".

Recientemente ha vivido una polémica porque un asesor de Vox de Cieza le invitó a que se pusiera una “soga al cuello” en un tuit. ¿Qué le pareció el comentario? Él se justificó diciendo que era una sátira. ¿Han mostrado su condena pública sus compañeros del Ayuntamiento? ¿Hasta qué punto?

Que están subiendo el tono y que están normalizando que se digan auténticas salvajadas no es gratuito. Al final pasa esto. Hasta ahora, cuando a uno se le ‘iba la mano’ por así decirlo, recibía una respuesta unánime. Yo he salido más de dos y tres veces, ante comentarios dirigidos contra políticos del PP, que iban más allá de lo político, a rechazar ese tipo de comentarios. Por ejemplo, cuando lo de Noelia Arroyo y los ‘morritos’, o cuando Federico Jiménez Losantos hace poco días empezó a decir que López Miras era un gordo. Creo que es lo mínimo que tenemos que hacer si queremos de verdad evitar todo esto. No sé si es que el PP está asustado, o acaso no se quieren llevar mal con ellos porque dentro de unos meses los van a necesitar o porque en el fondo quizás no les parece mal. Si de verdad queremos que estos sigan siendo comportamientos minoritarios y, sobre todo, que no vayan a más porque esta gente ha venido a eso.

Te refieres a Vox, ¿no?

En efecto. No aportan absolutamente nada. En los debates presupuestarios llevaron una enmienda a la totalidad. Y de eso nada: para plantear una enmienda a la totalidad deberías llevar un presupuesto alternativo que hayas trabajado, que diga de dónde vas a sacar los ingresos y en qué te los quieres gastar. No saben ni lo que llevan entre manos. Vox no presenta una alternativa política ni lo intenta. No están ahí para eso.

A nivel regional han planteado incluso sancionar el lenguaje inclusivo en la administración.

Esa moción también la trajeron al último pleno del Ayuntamiento, pero no salió adelante. Vox está creando una distorsión de las instituciones y se están quedando en un circo.

¿Cómo se puede luchar contra la espectacularización desde la política?

Hay que llevar los debates a donde esta gente se quede desnuda: le hablas de propuestas concretas, economía o presupuestos y te contestan con que “la bandera es sagrada”. En el último pleno, llevábamos entre otras cosas, actualizar la ordenanza de bienestar animal. Su respuesta fue tacharme de perroflauta. Llevamos otra para que el Ayuntamiento medie entre Latbus y el comité de empresas y evitar la huelga convocada, y Vox me contestó que yo había pactado con ETA y que era amigo de los terroristas. Insisten en dar una imagen de caos e ingobernabilidad desde que no está el PP, cuando son ellos los que revientan los plenos. Hay siempre un ambiente tenso.

Tuvisteis un papel importante en el cambio de los alcaldes en varias pedanías que estaban presididas por Vox.

Lo de las juntas a nosotros nos parece fundamental. No solo es un tema ideológico, pero si podemos apartar a la ultraderecha lo hacemos. Estamos hablando de que en las seis juntas municipales que presidía Vox, en todas lo hacía con un único vocal de un total de nueve. La gente no les ha votado. Si en Guadalupe el 80 por ciento de la gente vota a Vox te lo tienes que comer. Los alcaldes pedáneos de Vox respondían a un pacto entre PP y Cs que ya se ha roto, y respondía a un gobierno que en la Glorieta ya no existe.

¿Por qué les ha llevado tanto tiempo resolver el cambio de pedáneos?

Porque al final, en ocasiones, no están seguros de sus propios vocales. En las pedanías pasa lo que pasa: todos son vecinos, se conocen y funcionan por otras cosas.

¿Le parece bien entonces el funcionamiento del municipio con las pedanías?

Hay que repensar la centralización de las competencias. Creo que hay que darles más participación y presupuesto, pero tampoco nos parece mal plantear la tercera urna y que se elijan directamente para evitar todas estas situaciones. Hay una pedanía en la que cuatro vocales son de PSOE y no están gobernando. Jamás se me ocurriría plantear un cambio de pedáneos como el que pedimos si hubiera cinco vocales de Vox. Si es lo que ha decidido la gente a dónde vas tú a cambiarlo. Nos acusan de ‘mercadeo de sillones’ y, para empezar, los cargos en las juntas son gratuitos. El único que cobra es el que la preside y son unos 450 o 500 euros al mes.

Parece que se disputan por su influencia por la cercanía con los vecinos.

Tienen muchísima importancia. Tanto Ballesta como Serrano van a algunas pedanías y como no vayan con el alcalde pedáneo no saben ni quién es. Un pedáneo que se mueva bien te gana unas elecciones.

¿Qué medidas ha incluido Podemos en los presupuestos?

A nivel presupuestario nos quisimos centrar en temas a nivel de servicio público. Sabemos que no se puede hacer nuestro programa electoral porque no estamos gobernando. Nos podríamos haber puesto en plan maximalista, pero la situación es la que es: nosotros tenemos dos concejales de 29. Sabemos cuáles son nuestros límites.

También tenemos presente que nuestros votos son imprescindibles, por lo que hacemos lo posible para que las políticas municipales caminen hacia el modelo de municipio que nosotros queremos. Unas propuestas que no difieren en gran medida de las del PSOE. Por ejemplo, hemos metido mucho dinero en educación para climatizar los colegios públicos (1.500.000 euros), para preparar las instalaciones técnicas de los colegios que no las tengan preparadas para poder climatizarlos (700.000 euros), o también para espacio de sombras en los patios de los colegios (200.000 euros).

En escuelas infantiles hemos metido dinero para reformas, aparte de las que se puedan abrir para el siguiente ejercicio (450.000 euros). También hemos incluido presupuesto para vivienda pública (2.000.000).

Habéis propuesto la creación de un centro público de Atención Temprana.

La dejadez con la que está tratando a los usuarios del servicio de Atención Temprana desde la Comunidad Autónoma hace que no podamos mirar para otro lado desde el Ayuntamiento. Es verdad que es una competencia regional pero son vecinos del municipio. Personas que ven cómo sus zagales y zagalas se van marchitando. La atención temprana o la recibes en el momento adecuado o no te vale para nada. Poner en tratamiento a un crío de ocho años ya es tarde.

Desde la Comunidad tienen planteado una opción con copago de unos 200 euros que deja familias que no se lo pueden permitir fuera del servicio. Al final conseguimos que la capital se haga como en otras localidades (Lorca, Puerto Lumbreras o Molina de Segura) que tienen centros municipales de atención temprana. Es un reclamo que siempre ha habido desde el propio sector. Hemos conseguido 250.000 euros para el ejercicio de 2021, con lo que se buscará un local, y si puede ser municipal para no pagar alquiler, mejor. La idea es, en el ejercicio siguiente, meter otra partida para ponerlo en marcha.

Habéis importado la idea de crear ‘súper manzanas’, ¿cómo funcionan?

Es un sistema que está teniendo éxito en Barcelona, Vitoria o Valencia. Se hacía antes de que los coches lo invadieran todo: la idea es coger unas nueve o diez manzanas, hacer un polígono de unos 500 metros de lado y que dentro de ese polígono solo pueda entrar el tráfico rodado de servicios públicos y los vecinos, además de transporte de carga y descarga. Con esto se pacifica el tráfico y se quedan como islas con el tráfico yendo por fuera. Dentro, los vecinos pueden aparcar pero sobre todo se queda un espacio para que los pequeños puedan jugar, la gente mayor pueda andar con tranquilidad, se creen zonas de estancia con bancos…

Otra propuesta fue que no se hiciera con grandes obras, sino que las entradas se hicieran con ‘urbanismo táctico’. Básicamente cambiando la señalética y la pintura del suelo, ayudándose de maceteros o mobiliario urbano. No invertir en grandes infraestructuras permite ahorrar en el gasto inicial, permite poder ir adaptando el plan en función de las necesidades de la zona, y evitas molestias por las obras. La idea de las súper manzanas tienen beneficios para el comercio local, la seguridad vecinal, y es positiva para la salud de los viven allí porque se reduce la contaminación atmosférica.

Lo que hay que tener en cuenta es que esta propuesta tiene que ir en paralelo a tener un buen transporte público.

¿Y lo del transporte público, cómo lo ve?

La Comunidad Autónoma nos ha pasado el marrón sin un duro, además de que partimos de muy atrás. Hemos sido defensores desde el principio de la ampliación del tranvía y articular todo el municipio. Pero ahora mismo es muy complicado.

¿Crees que se percibirán cambios en las políticas municipales tras la partida del PP?

Confío en nuestra apuesta. La moción no fue por inquina al PP, sino por mejorar el municipio. Si vamos a seguir haciendo lo mismo, da igual quién lo haga. Nosotros usamos nuestra posición para hacer de palanca y acelerar los cambios.