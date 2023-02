Helena Vidal: “Me ha sorprendido la temperatura en la Asamblea Regional, es un desperdicio energético terrible”

Helena Vidal (Linares, Jaén, 1982) es la primera diputada ecologista por Verdes-Equo en entrar en el Parlamento murciano. Vidal asistió a su primera sesión plenaria el pasado miércoles al sustituir a Rafael Esteban de Podemos y vivirá los últimos días de la actual legislatura que acaba el 30 de marzo ante la convocatoria de elecciones regionales y municipales el próximo 28 de mayo.

Psicóloga de profesión, desde que entró en la universidad ha estado vinculada a diferentes asociaciones, como la feminista Mujomur. “Siempre he formado parte de esos espacios que tienden hacia la horizontalidad para que todo el mundo se sienta escuchado y reconocido”. “Hace falta más cultura de hablar, negociar y ceder”, afirma la mediadora de conflictos familiares.

¿Cómo te ha ido en la primera sesión plenaria en la Asamblea Regional? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?

Lo he vivido con nervios e ilusión. Por un lado, me ha sorprendido el calor que hacía dentro del espacio, es un desperdicio energético terrible. También me ha sorprendido un poco el tono en general con el que habla la gente con mucho aspaviento y mucho teatro. Se hablaba demasiado con intervenciones muy largas sin concretar propuestas, echando en cara cosas a los partidos nacionales. Hay que centrarse un poco más.

Es la primera vez que un partido verde entra en la Asamblea Regional.

Para nosotras es una ilusión increíble. Es verdad que voy a estar poquito tiempo de esta legislatura. He estado preguntando en las comisiones en las que puedo participar y trataré de aprovechar este tiempo al máximo. Para nosotras es un lucha de más de una década desde que nacimos como partido. Como activistas hemos escuchado a la calle, hemos participado en las movilizaciones sociales. También hemos llevado propuestas a los Presupuestos Generales del Estado, pero como representativa institucional hasta la fecha solo hemos tenido a María José Campillo, concejala de Igualdad en Santomera.

Con los temas de tanta gravedad medioambiental que existen en la Región, como la situación del Mar Menor o el Llano de Beal, por poner dos ejemplos, ¿a qué atribuyes el hecho de que un partido verde no tenga más representación institucional en Murcia?

Hay muchos factores. Por un lado, creo que nosotras nacemos como un partido de activistas de medio ambiente, pero también feminista y de la memoria histórica y de los servicios públicos y eso ha hecho que supiéramos trabajar mucho, pero no supiéramos la mejor manera de comunicar nuestro mensaje. Muchas veces los ecologistas han hablado de un futuro tan negativo y tan desesperanzador que eso a la gente le ha generado un rechazo y no han querido oír hablar de este problema y de eso no nos hemos dado cuenta hasta hace poco tiempo. Hay que seguir diciendo que es muy grave lo que está pasando, pero también transmitir un mensaje de ilusión y esperanza. Hay una alternativa y un futuro de esperanza y nosotras lo vamos a pelear.

Los posicionamientos ecologistas suponen un abandono de la comodidad que cuestiona nuestras prácticas cotidianas.

Necesitamos un cambio de modelo productivo con una economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía y que se produzca esa transición ecológica, pero que sea justa y nadie se quede atrás. No defendemos un capitalismo verde y todo el que tenga mucho dinero pueda comprarse un coche eléctrico, sino que lo que queremos es apostar por el transporte público y que todo el mundo pueda moverse de manera sostenible, que haya una eficiencia energética con la remodelación de los edificios y que nadie tenga que sufrir pobreza y que esa pobreza lleve a que la gente no pueda tener sus casas frescas o calientes, según la estación en la que nos encontramos. Me parece importante que la transición ecológica no traiga desigualdad, sino que nos iguale.

¿Cómo ves el hecho de que contigo haya más diputadas mujeres que hombres en la Asamblea Regional?

Quiere decir que las políticas de igualdad y las políticas feministas han funcionado en tanto que nos ha llevado a esta situación que haya una mayoría femenina en la Asamblea, pero creo que esto es insuficiente. Si hay una mayoría femenina, pero las políticas no son feministas todavía nos queda mucho por recorrer.

Nosotras, como ecofeministas, defendemos poner la vida en el centro y esto significa que el bienestar de las personas sean más amables, que nadie tenga que tener una vida llena de sufrimiento y que si estás pasando por un mal momento se te atienda en la salud mental en la sanidad pública y que tampoco hipotequemos el futuro de las generaciones futuras consumiéndolo todo ahora y sin prever que queremos seguir viviendo en esta Región. Una de las asignaturas más importantes sería la educación afectivo-sexual porque creo que eso resuelve muchos problemas para enseñar a las futuras generaciones a saber relacionarse con los demás desde una óptica del cuidado, respeto y consenso.

La Región de Murcia es la comunidad de España donde más se consumen psicofármacos y donde contamos con menos psicólogos. ¿Están las preocupaciones de los jóvenes tenidas en cuenta en la política? ¿Y, específicamente, en lo que respecta a la salud mental?

Este tema me toca muy directamente porque soy psicóloga y trabajo mucho con personas en riesgo de exclusión social y conflictos familiares y he visto muy de cerca el sufrimiento de estas personas que por unas circunstancias o por otras lo están pasando mal y no tienen la suficiente atención. Dar cita cada tres meses de 15 minutos me parece escandaloso. Quien se pueda pagar un psicólogo puede asistir a terapia, pero quien no pueda permitírselo porque tiene que elegir entre ir a terapia o pagar la factura pues irá tirando hacia delante y solo puede ir a peor.

Parece completamente urgente hacer una inversión en prevención del suicidio y aumentar las plazas de psicólogos en hospitales públicos, introducirlos en atención primaria, así como aumentar la presencia de psicólogos en otros espacios como pueda ser los centros educativos y los servicios sociales. La medicación sin la psicoterapia muy pocas veces va a tener un efecto positivo.

¿Qué opina del hecho de que Vox haya presentado en el Tribunal Constitucional un recurso para frenar la personalidad jurídica del Mar Menor?

Es absolutamente terrible: algo que sale de la ciudadanía viendo la inacción de los gobiernos y que defienden su tierra y su tesoro natural y que desde las instituciones, no solo no se ha conseguido el apoyo necesario, sino que además se esté intentando anular. Está claro que la intención de Vox es aniquilar el Mar Menor como riqueza natural, pretender acabar cementando todo aquello y no lo debemos permitir. Sirve de aviso sobre lo que puede convertirse un Gobierno conformado por PP y Vox tanto a nivel regional como nacional.

Ha sido una legislatura muy convulsa, también para el los representantes de la coalición Podemos-Equo (Óscar Urralburu y María Giménez dejaron su escaño en 2019 para integrarse en Más Región, además de la reciente marcha de Rafael Esteban). Por otra parte, Verdes-Equo y Más Región no se han integrado en el pacto de coalición con Podemos e IU para los próximos comicios regionales.

Respecto a esta legislatura, nosotras independientemente de lo que pasara en Podemos nos ofrecimos a trabajar y colaborar en la legislatura y las propuestas. Enviamos varios correos para hacer cumplir el acuerdo de coalición por el que nos habíamos presentado a las elecciones y nunca tuvimos respuestas. Hemos llegado a este punto y en la Asamblea tanto María Marín como los asesores de Podemos me han recibido con mucho cariño y en este aspecto creo que puede ser una oportunidad para retomar el contacto.

Por nuestra parte, siempre hemos defendido la unidad de los cuatro partidos. De hecho, estuvimos negociando durante tres meses con IU y Más Región, siempre invitando a Podemos a unirse a esas reuniones, pero solo recibiendo la respuesta de que Podemos solo quiere sentarse con IU. Nosotras no nos vamos a quedar paradas, estamos trabajando en una Coalición Verde, pero no cerramos la puerta. Es necesario que los cuatro partidos se sienten a negociar. Es algo que todavía no ha pasado y es un poco incomprensible. Desde Equo siempre vamos a tender la mano y no perdemos la esperanza de que trabajando dentro de la Asamblea esto suceda.