Javier Sánchez Serna (cabeza de lista de Sumar por la Región de Murcia): “PP y Vox son un mismo ticket electoral”

“Estas elecciones nos jugamos retroceder 40 años con la alianza de la derecha y la extrema derecha”. Lo dice muy serio el candidato al Congreso de Sumar en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, que confía en mantener su escaño en el Congreso y ampliar los resultados “lo máximo posible”. Aunque también se muestra realista en política: “Sé que estoy en una Región muy conservadora”. Por eso, pide al votante de izquierdas y progresista que se movilice y acuda a las urnas el 23J porque lo que está en juego es que en Madrid “haya un contrapeso a todo lo que quiere hacer el Gobierno regional en el Mar Menor, privatizando educación y sanidad, retirando banderas LGTBIQ+ o poniendo en cuestión los derechos de las mujeres”. Charlamos con él a poco más de una semana de las elecciones.

En la anterior legislatura Sánchez Serna ocupó la Secretaría Tercera de la Mesa del Congreso, arrebatándole el puesto a un diputado de Vox.

¿Cómo encaran la campaña para el 23J?

Hablando de lo que preocupa a la gente. Esta campaña no se puede reducir a la lucha de sillones en el PP y Vox. Estas elecciones deberían servir para hablar de qué tipo de trabajo necesitamos en el siglo XXI, cómo mejorar las condiciones laborales o cómo seguir subiendo el salario mínimo y -por tanto- el conjunto de los salarios. La Región de Murcia es, además, una de las comunidades que más ha sido golpeada por la precariedad laboral y los bajos salarios. Y eso es lo que intentamos explicarle a la gente.

¿Qué nos jugamos en estos comicios?

Nos jugamos que la derecha junto a la extrema derecha nos hagan retroceder 40 años. Y no es una exageración. Estamos viendo que en las comunidades que están gobernando su único programa es destruir todo lo que se ha conseguido en materia de derechos y libertades, cuestionando los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ o la censura a la cultura. El PP y Vox son un mismo ticket electoral porque Feijóo no va a gobernar sin Abascal. Y la gente progresista y de izquierdas tiene que tener muy claro que si no se movilizan, lo que puede venir va a ser muy duro; con una derecha que quiere recortar salarios y servicios públicos y una extrema derecha que quiere cuestionar nuestras libertades y aplicar la censura.

Su compañera María Marín ironizaba en el debate de investidura refiriéndose al candidato del PP como Señor López Antelo, ¿cree usted también que están escenificando un teatro?

Estamos viendo el teatrillo en la Región de Murcia, pero después del 23 de julio lo que viene es un acuerdo de PP y Vox, porque se lo he oído decir a dirigentes de Vox. Y el precio va a ser, además, la Ley del Mar Menor porque lo quiere Vox es la Consejería de Medio Ambiente. Los progresistas nos tenemos que preguntar si queremos aguantar cuatro años con un gobierno de la derechas más duras y extremas en San Esteban y también La Moncloa, porque entonces no va a haber ningún contrapeso democrático.

El PP, Fernando López Miras, insiste en que no gobernará la Región con Vox.

Pero el PP no tiene palabra y lo hemos visto en Extremadura. La señora Guardiola dijo que no iba a pactar nunca con aquellos que negaban la violencia machista y retiraban las banderas LGTBIQ+ de las instituciones. Y 48 horas después hizo lo contrario. Y al señor López Miras, como decía mi compañera María Marín, se les está poniendo también la cara de la señora Guardiola. Después del 23J vamos a ver un gobierno de coalición con la extrema derecha.

¿Qué proyecto tiene Sumar en La Región?

Pensamos que hay que reorientar las inversiones hacia las industrias de futuro. España actualmente tiene el 50% de la cadena de valor de la energía fotovoltaica y el resto lo importamos de fuera. Queremos producir aquí la cadena completa y convertirnos en un referente industrial. Por otra parte, la Región de Murcia tiene un parque de edificios que no dispone de aislamiento y no cumple con la normativa actual. Queremos rehabilitar 500.000 viviendas para hacerlas energéticamente más eficientes, lo que se traduciría en mejorar la factura eléctrica de las familias y adaptaría las viviendas al cambio climático. La transición ecológica puede ser una oportunidad para modernizar el tejido productivo y aprovechar también los fondos Next Generation de la UE para generar más de medio millón de puestos de trabajo en estos sectores clave.

¿Por qué el votante de izquierdas debería decantarse por la coalición y no por sus socios de gobierno en la nación?

Lo más avanzado que ha hecho este Gobierno como la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral que ha incrementado los contratos indefinidos en un 32% o el tope al gas que permite que paguemos una de las facturas eléctricas más bajas de Europa tienen el sello de las fuerzas que hoy se integran en la coalición Sumar. Pero es que, además, estamos viendo un PSOE que titubea, con el expresidente Felipe González diciendo que si los socialistas quedan segundos, tienen que abstenerse para que gobierne el PP y no buscar más alianzas a su izquierda. Esto solo se evita si Sumar está fuerte. Además, en la Región somos la única fuerza que disputa escaños con el PP y Vox. El PSOE ya está en dos y no va a conseguir más diputados.

¿Por qué cree que se desmovilizó tanto el voto de la izquierda el pasado 28M?

Seguramente porque aquí no dimos con la clave para generar la esperanza de que podía haber un cambio de gobierno. La gente de la Región de Murcia sabe que esta es una región muy conservadora. Pero creo que ahora esa misma gente progresista sabe que el 23J se presenta como una segunda vuelta donde además nos jugamos que en Madrid haya un contrapeso a todo lo que quiere hacer el Gobierno regional en el Mar Menor, privatizando educación y sanidad, retirando banderas LGTBIQ+ o poniendo en cuestión los derechos de las mujeres. El 28M lo que pasó fue que se movilizó toda la derecha. Pero ahora hay una posibilidad de cambio porque nos lo están mostrando las encuestas. Ir a votar puede quitarte una hora o dos de playa, pero ¿qué nos pueden quitar en 4 años? No nos están contando su programa, lo único que repiten es 'Que te vote, Txapote'. Y yo les pregunto, ¿pero quiénes son ustedes? Si Feijóo cuando estaban muriendo miles de jóvenes por la droga en Galicia, se iba de vacaciones y se daba cremita en la espalda con un narco. Digámosle entonces, ¡Que te vote Marcial Dorado!

¿Confía en mantener el escaño? ¿Qué pronósticos tienen?

Cuando uno se presenta a unas elecciones, tiene que ir a ganar. Hacen falta muchos diputados y diputadas de Sumar para que podamos revalidar un gobierno de coalición progresista. Pero también soy realista en política y sé que estoy en una Región muy conservadora. Creo que tenemos que repetir resultados y ampliarlos en la medida de lo posible porque si no salen diputados de Sumar de la Región de Murcia al Congreso, eso significará que se pierde el gobierno de coalición progresista porque los resultados en el resto del país también habrán sido malos.

¿Cómo calificaría la relación con sus compañeros de Más Región dentro de la coalición?

Es una relación buena. Es verdad que no entramos en grandes debates políticos o filosóficos porque somos proyectos distintos con distintos diagnósticos de la realidad, pero nos hemos centrado fundamentalmente en sacar adelante una campaña porque sabemos que lo que nos jugamos es mucho. Estamos remando todos en ese sentido y estoy contento de contar en la candidatura con compañeras como Helena Vidal, que va al Senado, o Liliana Mellado, de Izquierda Unida, y de tener a referentes de la sociedad civil y el pensamiento como Antonio Campillo, que es algo que no se prodiga mucho en esta Región tan conservadora.