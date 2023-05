José Antonio Serrano, alcalde de Murcia: “Lo que nos jugamos el 28M es una Murcia saludable o seguir con lo de siempre, muchos coches y mucho humo”

A José Antonio Serrano (Puente Tocinos, Murcia, 1959) lo que más le sorprendió al llegar a la alcaldía de Murcia hace dos años fueron los “pufos” que había dejado su predecesor, José Ballesta. “Además del tema de los convenios de la zona norte -que podrían suponer un total de 120 millones de euros de deuda del consistorio-, también nos encontramos con otra sentencia de más de dos millones de euros por el Cuartel de Artillería o que se le debía más de un millón de euros a la empresa de parques y jardines”, subraya.

Serrano trabajó como jefe de Urgencias del Hospital Morales Meseguer en Murcia hasta convertirse en alcalde de la capital al salir adelante en marzo de 2021 la moción de censura en el Ayuntamiento planteada por PSOE, Ciudadanos y Podemos contra el PP -que había gobernado durante los anteriores 26 años- y que, en cambio, había fracasado en la Asamblea Regional. Se le nota el oficio y su preocupación por la salud física y mental de los habitantes de la capital del Segura. El regidor socialista defiende una visión de un municipio “moderno” y “sostenible” a pocos días de las elecciones del 28 de mayo.

¿Han sido dos años suficientes para llevar a cabo su programa?

Dos años no es mucho tiempo, evidentemente, pero sí hemos dado pasos de gigante porque durante este tiempo hemos hecho muchísimo más que el Partido Popular en diez. El plan de movilidad nos posiciona en una Murcia más moderna. Lo que nos jugamos realmente el 28 de mayo son dos tipos de municipios: uno más saludable o seguir con lo de siempre, con muchos coches y mucho humo. Hemos sacado al municipio de esa caspa que tenía y también hemos hecho partícipe al conjunto de pedanías con un presupuesto que vira más hacia ellas frente a tres o cuatro calles de Murcia.

¿Qué medidas pondría en marcha si continuara con el bastón de mando?

Terminaríamos el plan de movilidad. Por supuesto, potenciaríamos muchísimo el transporte público: de las 44 líneas de autobús que tenemos actualmente pasaríamos a 66, con lo cual pretendemos seducir al ciudadano para que coja el transporte público con un precio asequible, actualmente lo hemos bajado un 60% y, si conseguimos trabajar con el área metropolitana, se podría estudiar incluso la posibilidad de que fuera gratuito.

También pondríamos en marcha el proyecto, que ya ha financiado el Gobierno de España con 32 millones de euros, para llevar el tranvía de la zona norte al sur, en este caso a la estación del AVE. Y el año que viene se pondrían las bases para que ese tranvía llegue a El Palmar, la ciudad sanitaria, el campus de la salud, que es muy necesario también. Y, todo ello, siempre tendiendo a que este municipio sea verde por encima de todo.

El plan de movilidad está creando mucha controversia, más allá de las molestias que generan las obras de una ciudad. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Creo que los colectivos que se han posicionado en contra del plan de movilidad están básicamente llenos de personas del Partido Popular y Vox. Aquí, el problema lo tiene fundamentalmente el Partido Popular porque no saben dónde posicionarse: si en una Murcia saludable y sostenible o en esa Murcia llena del humo de los coches.

El candidato del PP a la alcaldía, José Ballesta, ha anunciado la paralización de las obras.

No puede paralizar las obras porque eso le costaría al municipio devolver los 60 millones de euros que ha puesto la Unión Europea y el Gobierno de España. Pero no solamente eso, sino la multa, que, en este caso, hablamos de más de 100 millones. Esta cifra podría sumarse a los 120 millones que, probablemente, tenga que pagar este consistorio por los convenios de la zona norte, en el caso de que las constructoras sigan ganando las sentencias, como la primera de Mamusa, a la que hay que darle 30 millones, según el Supremo.

Eso es mucho dinero, 120 millones.

Esa es la realidad. No podemos consentir que estos señores se las den de buenos gestores cuando las gestiones que han hecho pueden llevar a la quiebra al Ayuntamiento de Murcia.

Ustedes reivindicaron en la moción de censura que el descuido de Ballesta en las pedanías era uno de los motivos fundamentales para plantearla. ¿Han intervenido en las pedanías todo lo que habrían querido?

Claro, hemos intervenido en las instalaciones deportivas y estamos remodelando ocho campus de fútbol con una inversión de seis millones de euros. Hemos arreglado calles y caminos de la huerta. Se ha hecho una escuela infantil y hay un proyecto para terminar otra. Sale ya la contratación de la unión de Algezares con Santo Ángel. También hemos intervenido en seguridad ya que hemos aumentado 194 nuevos policías para que se puedan desplazar con más facilidad a las pedanías y, por lo tanto, tengan más servicio.

Queda pendiente por hacer bibliotecas y salas de estudio. En Santiago y Zaraiche queremos poner en marcha el centro juvenil. Ese es otro foco importante para nosotros, las políticas hacia los jóvenes. En ese sentido, vamos a recibir 20 millones por parte del Ministerio para construir 465 viviendas en los solares del Ayuntamiento de Murcia, que están mayoritariamente en las pedanías, para el alquiler a jóvenes.

¿Por qué decidieron pedirle a Ginés Ruiz Maciá que se sumara a las listas del PSOE?

Se lo planteé personalmente tras su decisión de abandonar su antigua formación y dejar su acta de concejal porque lo considero un magnífico político. Es una persona que piensa en la mejora del municipio de Murcia constantemente, conoce perfectamente los problemas que tiene y, además, es un trabajador nato.

Han sacado adelante varias iniciativas relativas a la salud mental, pero ¿considera que los jóvenes de nuestro municipio tienen suficientes herramientas para afrontar esta crisis de salud de mental que se ha agudizado tras la pandemia?

Creo que no y, además, no es una competencia del Ayuntamiento de Murcia, sino del Servicio Murciano de Salud, que debería poner los suficientes medios para atender a las personas que pueden tener problemas de salud mental.

Después de la pandemia han aumentado los problemas de salud mental y, uno muy importante, los suicidios, sobre todo, en jóvenes. Así que nos pusimos manos a la obra junto con las asociaciones del municipio y tenemos dos psicólogos que están detrás de un teléfono gratuito de orientación, hemos firmado un convenio con el Teléfono de la Esperanza y hemos realizado actividades de visibilización del problema. No podemos dejar desamparados a los vecinos que necesitan atención psicológica. ¿Solo puede conseguir ayuda el que tenga dinero y el que no, nada? No me parece justo.

Según la encuesta de GAD3 que publicó La Verdad el pasado domingo, el voto joven de entre 18 y 27 años en el municipio de Murcia a Vox duplicaba las cifras con un 27% de apoyo frente al 11% que recibirían PP o PSOE o el 12% para Podemos. ¿Por qué cree que sucede esto y cómo lo está afrontando el PSOE durante la campaña?

Hemos tenido encuentros con jóvenes y mi impresión no es que haya un voto mayoritario a Vox. También lo tendrá, como el conjunto de los partidos políticos. Entiendo que los jóvenes son personas formadas y más tolerantes y, claro, la tolerancia brilla por su ausencia en Vox, que es un partido muy xenófobo y que odia lo diferente.

Ha comentado antes que durante estos dos años ha aumentado en casi 200 el número de nuevos agentes de la Policía Local. Pero también ha aumentado la criminalidad en Murcia un 22% en lo que va de año hasta el tercer trimestre de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Interior. ¿Ha sido este aumento suficiente?

Cuando llegamos al Ayuntamiento de Murcia nos encontramos con un cuerpo escuálido de Policía Municipal con 480 agentes. La ratio que marca para un municipio de estas características en la Unión Europea es de 1,8, es decir, que sería más de 900 agentes. Ante esta situación, que estaba provocando problemas de conciliación y de salud mental por la carga de trabajo a los agentes, nos pusimos manos a la obra e incrementamos 194 plazas, pero queremos llegar a las 900 en el próximo mandato.

También hemos convocado una oposición para 45 nuevos bomberos y 22 conductores de coches de bomberos, un total de 67 personas que nos van a permitir abrir el parque de bomberos del Polígono Oeste, de modo que podrán actuar más rápidamente en la zona de San Ginés, de El Palmar, La Alberca y todo lo que es Murcia campo.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la gestión municipal?

Cuando hablábamos con la gente que estaba acostumbrada a tratar con los concejales del Partido Popular nos dábamos cuenta de que había una especie de servidumbre. Nosotros defendemos la total transparencia en el trabajo con las empresas.

También entendemos el municipio desde otra perspectiva: más moderna, más de la época en la que estamos. No podemos entender que ésta sea la ciudad antigua o burguesa que concibe el señor Ballesta, entre otras cosas, porque aquí viven 127 nacionalidades.

Ballesta, de hecho, no ha hablado en los plenos durante estos dos años, a excepción del último. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Imagina una persona que, teóricamente, es el líder de la oposición y no abre la boca desde que deja de ser alcalde en todos los plenos. Tendría que haber dimitido. Pero, en cambio, sí que ha cobrado los 40.000 euros por la asistencia a los plenos y consejos de administración. Creo que eso es reírse de los murcianos y murcianas y de tener la cara un poco dura.