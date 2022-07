López Miras, reelegido líder del PP murciano entre la amenaza de la impugnación del Congreso y la ausencia del sector crítico

El presidente murciano Fernando López Miras ha sido reelegido esta tarde presidente del Partido Popular en la Región de Murcia en el XVIII Congreso autonómico celebrado en el Auditorio Víctor Villegas de la capital murciana y que ha contado con la presencia de Cuca Gamarra y Alberto Núñez Feijóo. A pesar de que Joaquín Segado, organizador de este congreso extraordinario, se ha jactado al comienzo del encuentro de que “el Partido Popular es el único capaz de reunir a más de mil personas” en Murcia a mitad de julio, la convención de la formación conservadora comenzó con mal pie: Manuel Durán, antiguo alto cargo del partido que se había mostrado dispuesto a disputarle la presidencia del PP en la Región en un primer momento al jefe del Ejecutivo murciano, afirmó en un escrito dirigido a la militancia que iba a impugnar este congreso “ante el incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por el presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, con el resto de precandidatos a presidir el partido”.

Tampoco ha asistido al congreso Patricia Fernández, alcaldesa del municipio murciano de Archena, quien negoció con López Miras hace unas semanas en el hotel NH de la capital dar un paso atrás y no presentar su candidatura para liderar el PP de la Región en pro de la “unidad” del liderazgo del partido conservador en la Comunidad. “No han cumplido los acuerdos. Querían integrar solamente a quienes les fuesen menos molestos”, apunta una fuente cercana al sector crítico que no ha querido identificarse.

El jefe del Ejecutivo murciano no estuvo dispuesto a repartir entre los dos sectores principales del PP regional (el liderado por López Miras y el capitaneado por la archenera Patricia Fernández) la mitad de los integrantes de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo, además de las listas municipales y autonómicas.

Una vicesecretaría y dos secretarías de la Junta Directiva, vacantes

A pesar de su ausencia, Fernández ha sido nombrada una de las cinco vocales del Comité Ejecutivo regional. “El acuerdo al que llegamos los tres (López Miras, Fernández y Durán) y, por lo que retiré mi precandidatura, es que se iban a integrar las dos sensibilidades” del partido en la Región, pero en la propuesta que “me ha llegado hoy sólo estaban dispuestos a incorporar a dos personas del sector de la alcaldesa de Archena en una Ejecutiva de un total de 22”, ha dicho Durán por teléfono a este diario. También destacan las dos secretarías ejecutivas que han quedado vacantes en la Junta Directiva nacional, a los que se suma otro cargo en una de las vicesecretarías, un “interrogante que se desvelará próximamente”, según el jefe del Ejecutivo murciano.

Durán también ha señalado que “está dispuesto a revisar los estatutos del partido” para aclarar la situación y, en caso contrario, se muestra dispuesto a “ir por la vía de lo contencioso”. El abogado considera que el PP en la Región de Murcia no es “todo lo permeable con la sociedad como debiera” y considera que “tenemos que recuperar militantes y no permitir que Vox no tenga el peso que tiene ahora”, ha añadido.

Durante la clausura del Congreso, Feijóo ha reconocido que “la historia del PP en Murcia, una historia de éxito, de mayorías absolutas exorbitantes. Por eso, no tengo ninguna duda al agradecer de forma especial al presidente de la Región de Murcia durante cinco mayorías absolutas consecutivas: Ramón Luis Valcárcel”, tras recordar que él suma cuatro. “Todos, querido Fernando, te vamos a apoyar”, le ha dicho al presidente murciano escuetamente al final de su intervención. “Sabemos que si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos. No pensemos que vamos a ganar unos y perder otros”, ha añadido el líder del PP.

Núñez Feijóo ha hecho referencia al debate del Estado de la Nación, el primero que Sánchez ha convocado. En este, el líder del PP nacional ha recalcado que “lamentablemente, hemos visto al Sánchez que esperábamos, pero no al que nos habría gustado ver. Estaba mucho más preocupado por el estado de la coalición que de la nación”.

“Hoy presento mi candidatura desde el orgullo de saber de dónde venimos”, ha manifestado López Miras al subir a escena, al tiempo que también ha reconocido la labor del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel: “Seguiré aprendiendo cada día de lo que hiciste, de lo que hagas y de lo que quieras hacer”. “Hoy os pido vuestro apoyo para que el PP siga siendo la mejor garantía para el millón y medio de murcianos porque aquí todos tienen cabida”, ha añadido el jefe del Ejecutivo murciano. En su alocución final, el presidente murciano ha dicho que quiere ganar las próximas elecciones autonómicas con una mayoría absoluta “para no depender de nadie y tener un Gobierno moderado”.

La vicepresidenta de la Región de Murcia, Isabel Franco, y el portavoz del llamado Grupo Liberal en la Asamblea Regional, Francisco Álvarez, -tránsfugas de Ciudadanos- han presenciado el congreso extraordinario del PP regional desde la primera fila. Quien ha fallado ha sido el portavoz exVox en el Parlamento murciano, Juan José Liarte, quien sí asistió a la visita de Feijóo al Teatro Circo de Murcia el pasado marzo.

Valcárcel advierte a López Miras

El PP murciano ha recuperado para este Congreso, al que han asistido alrededor de mil compromisarios, la figura de Ramón Luis Valcárcel, expresidente de la Región de Murcia durante 20 años, investigado actualmente por la justicia a causa del fraude millonario de la desaladora de Escombreras. Valcárcel ha hecho hincapié en el trabajo duro y el “compromiso necesario” para gobernar. “Han pasado muchas cosas y todo en una comunidad donde el poso ideológico estaba más apoyado en el Partido Socialista y la izquierda, pero en 1995 cambiamos el rumbo de la historia de la Región de Murcia”, ha señalado reivindicando las cinco mayorías absolutas que obtuvo desde ese año hasta 2014.

Durante su intervención, el expresidente murciano ha lanzado lo que parecía una advertencia a López Miras: “No olvidemos que nadie es imprescindible en política porque el partido no es propiedad exclusiva de nadie, es patrimonio de todos” junto con un “divididos y endiosados no conseguimos nada”. También ha reivindicado un mayor protagonismo para miembros “más antiguos” del Partido Popular regional. El presidente de honor del PP de la Región había defendido previamente la candidatura de Patricia Fernández.

Cuca Gamarra, por su parte, ha alabado a López Miras, porque, “a pesar de su juventud”, ha sabido gestionar “las dificultades”. “Por eso, este partido es tu partido”, ha declarado la secretaria general del PP. Gamarra ha reconocido la labor que el presidente de honor, “referente”, según ella, ha hecho durante todos los años en los que fue presidente de la Región. “Esa tarea de Valcárcel la ha sabido recoger y llevar adelante Fernando López Miras”.

Los presidentes autonómicos del PP han felicitado por vídeo a Fernando López Miras: Alfonso Fernandez Mañueco; Isabel Díaz Ayuso (desde Lisboa); el sucesor de Feijóo en Galicia, Alfonso Rueda, que se ha dirigido a Feijóo para recordarle que “tú me llevas cinco años de ventaja en la presidencia, yo a ti diez en la vida”, y, para finalizar, Juanma Moreno, que alcanzó la mayoría absoluta en las recientes elecciones andaluzas.

“La Región ha pasado, gracias al PP, de ser vagón de cola a locomotora de España en muchos aspectos”, ha señalado, por su parte, José Miguel Luengo, secretario general del PPRM y alcalde del municipio murciano de San Javier. Luengo ha enumerado los problemas a los que se ha tenido que enfrentar el Gobierno murciano estos últimos años, “como la crisis económica o la pandemia” y, ha calificado al Gobierno de Pedro Sánchez como “el peor Gobierno de la historia de la democracia”.

El secretario general del PP de la Región también ha hecho referencia a la fallida moción de censura del PSOE y Ciudadanos en marzo de 2021 en la Asamblea Regional, “una verdadera chapuza que tuvo como consecuencia la desaparición de Ciudadanos y con la que los dirigentes del PSOE pasaran, no sé si a mejor vida, pero sí a otra realidad”. En cuanto al nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia formado por una coalición de PSOE y Cs, donde sí triunfó la otra moción de censura, lo ha descrito como “una casa de líos”.