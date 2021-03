PP, sobre el Gobierno local de Murcia: "Todos los escenarios están abiertos"

La portavoz municipal del PP en el ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, ha asegurado este lunes que "todos los escenarios están abiertos en estos momentos" sobre el futuro del teniente de alcalde, Mario Gómez (CS), en el Gobierno local de coalición.

En una rueda de prensa de seis concejales populares, que han asegurado que no se ha cometido ninguna irregularidad ni ilegalidad en los contratos denunciados por Gómez, al que han acusado de lanzar "bulos" para intentar "desestabilizar" la coalición de gobierno, Pérez ha afirmado que la mesa de seguimiento del pacto PP-CS está "trabajando" en buscar una solución a este conflicto.

"Todos los escenarios están abiertos en estos momentos" ha sido la respuesta de la edil del PP al ser preguntada por el posible cese de Gómez, la sustitución de sus competencias en Fomento por otro edil de CS o la condición de la salida del concejal de Sanidad, Felipe Coello por vacunarse saltándose el protocolo, como exige la formación naranja para convocar la mesa de seguimiento del acuerdo de gobernabilidad.

Pérez ha recalcado que su grupo "siempre" ha antepuesto la estabilidad institucional a las "cuestiones de índole personal" en relación al futuro de los concejales de gobierno. "No va a ser ningún problema", ha enfatizado.

La portavoz municipal del PP ha asegurado que, ocurra lo que ocurra en la negociación que mantengan las direcciones regionales de ambos partidos en la mesa de seguimiento, "no peligra" el pacto de gobernabilidad con CS, aclarando que la relación con el grupo municipal de Cs es "buena".

Respecto a la situación de Coello, al que el pleno ha pedido en dos ocasiones su dimisión o su cese, con el voto a favor de todos los grupos salvo el PP, Pérez ha defendido su "solvencia" en la gestión de la crisis sanitaria generada por el covid.

No obstante, ha afirmado que la polémica sobre este edil ha derivado hacia un "terreno fangoso en el que algunos se sienten cómodos" y ha subrayado que la "situación insostenible" en la coalición de gobierno no está provocada por la actuación de Coello, que no ha asistido a la rueda de prensa por estar recuperándose de una intervención quirúrgica.

Los concejales del PP Rebeca Pérez, José Guillén, Eduardo Martínez-Oliva, Jesús Pacheco, Mercedes Bernabé y Marco Antonio Fernández han recalcado que no existe ningún proceso judicial abierto en relación a ningún contrato municipal y han defendido la labora de los funcionarios y técnicos del consistorio murciano.