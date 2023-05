Vox se profesionaliza para apuntalar sus listas en la Región de Murcia: “Van a la caza de renegados de otros partidos”

Ojós, Ricote o Fortuna son pequeños municipios murcianos, en apariencia insignificantes en la batalla electoral del 28M, pero con candidatos de Vox que han pasado anteriormente por las listas del PSOE, PP o Ciudadanos. El partido de ultraderecha en la Región de Murcia, su principal granero de votos en las últimas elecciones generales, ha apostado por la implantación territorial al presentar candidatos en 41 de los 45 municipios de la comunidad autónoma frente a los 17 de 2019, al tiempo que no ha mostrado reparos en incorporar a representantes de otras formaciones políticas.

“Vox ha tenido un objetivo estratégico que era presentar listas en todos los municipios de la Región, pero en realidad carece de apoyos y ha tenido que abrir su casa a cualquiera”, analiza José Miguel Rojo, sociólogo y politólogo investigador en la Universidad de Murcia (UMU). “Al final lo que está diciendo es que no es capaz de construir candidatura sin apoyarse en otros espacios y el mensaje es que ahí entra cualquiera. Un partido macedonia”, añade.

No son estos los únicos casos. El restaurante La Gotera, en la pedanía murciana de San José de la Vega, fue el escenario elegido el pasado miércoles por el candidato de Vox al Ayuntamiento de Murcia, el diputado nacional Luis Gestoso, para “celebrar” con una cena la estampida de afiliados y exdirigentes del Partido Popular de la capital a la formación que lidera en la Región el exjugador de baloncesto José Ángel Antelo. En las últimas semanas ya se habían hecho públicos algunos nombres de políticos de otros partidos, en su mayoría del PP, que habían ingresado en las filas de Vox; pero en la noche del miércoles -aseguran desde el partido de Santiago Abascal- el trasvase fue de 200 afiliados, algunos de ellos procedentes también de Ciudadanos.

Dos semanas antes, el pasado 14 de abril, desvelaban el fichaje del expresidente murciano del PP, Alberto Garre, un político con mucho tirón en el sector agroalimentario murciano y en algunas facciones del PP al haberse mostrado crítico en varias ocasiones con la corrupción del partido cuando todavía formaba parte de sus filas. Garre fundó en 2018 la formación autonomista Somos Región que abandonó un año después al no conseguir representación en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019 justamente porque coincidió con el empuje del partido de la ultraderecha en la Región.

“Vendetta” de los mayores del PP en la Región

Entre los nuevos simpatizantes de Vox se encuentran expedáneos y vocales del PP en las juntas vecinales de la capital en la época en la que Miguel Ángel Cámara fue alcalde de Murcia, como Manuel Durán -uno de los hombres de confianza de Cámara-, que durante la pandemia fue señalado por llevarse un contrato de emergencia a dedo de la Consejería de Salud por 1,6 millones de euros con la empresa Offshore Special, de la que fue director de Negocio. La gestión de los exdiles en la época de Cámara, José Ros, Cristóbal Herrero y Juan Ramón Avilés -ahora en Vox- también fue puesta en duda por la Justicia, aunque las diligencias fueron archivadas. Los llamados 'camaristas' fueron apartados del poder con la llegada del popular José Ballesta al bastón de mando de la capital murciana en 2015, donde se mantuvo hasta la moción de censura de marzo de 2021.

“El tema de Cámara se explica, además de la vendetta personal contra Ballesta, por su vinculación al sector del agro de la Región a través de su ámbito de investigación en la Universidad. Es uno de los mayores defensores de la derogación de la ley del Mar Menor”, apunta Rojo. La derogación de esta norma es uno de los principales caballos de batalla de Vox en la Región.

“El PP del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel intenta acabar con Fernando López Miras a través de Patricia Fernández (alcaldesa del PP de Archena) junto con las antiguas baronías de finales de los 90 y principios de los 2000. Cuando la estrategia de Patricia no sale adelante encuentran en Vox esa venganza. Al final Vox nacional nace así: es una escisión del PP, eso es lo que les diferencia de la ultraderecha europea”, explica el investigador de la UMU. “Creo que los mayores del PP en la Región se sienten desplazados porque es verdad que el partido los ha dejado a un lado”, apunta.

Gestoso, en cuatro partidos

El mismo Luis Gestoso militó durante 30 años en el PP. Es un viejo conocido del partido que, en su momento, apoyó al expresidente Alberto Garre frente a otro antiguo presidente de la Región Pedro Antonio Sánchez, recientemente condenado a tres años de prisión por prevaricación y falsedad en el 'caso Auditorio'. Gestoso abandonó su puesto como director general de Emergencias en 2015 después de ocho años y también su militancia en el Partido Popular alegando justamente los casos de corrupción del partido.

El candidato de Vox al consistorio murciano también pasó entonces brevemente por Ciudadanos. Se hizo militante durante unos pocos meses, pero también dejó el partido al ser imputado por una operación urbanística realizada en su etapa como concejal de Urbanismo en el municipio murciano Molina de Segura, caso en el que resultó absuelto. “No hay que olvidar que Gestoso ha pasado ya por cuatro partidos (PP, Ciudadanos, Somos Región y ahora Vox): va buscando un acomodo sea cual sea”, subraya Rojo. Según el investigador de la UMU el candidato a alcalde en la capital murciana es “muy buen actor y en la marca en la que está ahora es el más prototípico, pero cuando Vox nace en 2015 él estaba en Ciudadanos”.

Anoche dimos la bienvenida a @vox_es a más de 210 afiliados procedentes del Partido Popular, Ciudadanos y alguno más del PSOE . Muchos de ellos con importantes cargos en barrios y pedanías que vienen sin pedir nada, con generosidad plena. A ayudar a nuestros afiliados más… pic.twitter.com/dr541SGWmT — Luis Gestoso (@LuisGestoso) 4 de mayo de 2023

“A cambio de su ayuda luego los meterán en los cargos del Ayuntamiento y la Asamblea Regional”, dice a elDiario.es José Javier Palma, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, tras romper relaciones con sus compañeros de partido. Según Palma, este movimiento no beneficia “en nada porque o bien nadie se acuerda de ellos o si lo hacen no es para bien, precisamente”. “El nuevo Vox son mercenarios a los que han prometido cosas y cuando no se las puedan dar pues se van a ir otra vez. Se han cargado a la masa crítica, a los afiliados. Es un error que cometió Ciudadanos y así les ha ido”.

Toda la organización del partido de ultraderecha se lleva a cabo desde el Comité Ejecutivo Provincial con sede en la capital murciana ya que Vox no cuenta con agrupaciones municipales como otras formaciones políticas. “Prácticamente, el 80% de los concejales de la Región que salieron elegidos en 2019 ya no están en Vox: se han ido yendo o los han echado”, dice Palma, a lo que añade que en en estos cuatro años el partido de ultraderecha “no se ha dedicado a expandir el proyecto” en la Región y no ha buscado “recambios” hasta última hora, de modo que “hasta la semana pasada andaban locos buscando gente para rellenar las listas porque no encontraban”.

“Hay mucha gente descontenta con el PP por la corrupción y el engaño con el agua. Somos un partido abierto para quien quiera sumar. Ballesta no se ha dejado ver por las pedanías cuando éstas suponen el 60 por ciento del voto”, dicen, por otro lado, a este periódico fuentes cercanas a Vox.

“Van a la caza y captura de todos los renegados de otros partidos; es algo nuevo porque cuando empezamos llegaban algunas personas de otras formaciones, pero no era habitual y tampoco era algo que fuéramos buscando”. Habla Pilar García, exconcejala de Vox en Cartagena tras presentar su baja del partido el pasado 19 de abril, quien destaca que “no no estamos llevando a activos de otros partidos, sino a aquellos que quedan fuera de juego, parece que se les esté suplicando para que se enrolen en Vox y ganar esos votos”. Pilar García -farmacéutica de formación- asegura que se afilió a Vox “por principios” y “con ganas de hacer política y cambiar las cosas; pero ya no me convencen”.

Su “problema” -dice- fue confrontarse con la dirección regional en Murcia en un par de ocasiones. “El resultado fue el fichaje de Alonso Gómez en Cartagena, que había sido concejal del PP durante 16 años y que se ha dedicado a traerse a toda su gente, las viejas glorias del partido”. Alonso, analiza la exedila, llegó a Vox de “paracaidista” después de que Noelia Arroyo -alcaldesa del PP de Cartagena- prescindiera de él.

Todos estos movimientos, pronostica Pilar García, “van a afectarles negativamente porque han enfadado a mucha gente y Cartagena, que podía ser un nicho de votos enorme, se ha desinflado con estas acciones; no han contado para nada con los afiliados ni con las juntas vecinales”.

“Seguir las directrices sin rechistar”

Según la exedila, para mantenerse en Vox “hay que seguir las directrices de la dirección sin rechistar; no están siendo leales al proyecto y si no cambia la dirección regional, yo no voy a seguir en Vox porque no estoy de acuerdo con mentir a la gente; en el momento en el que alguien destaca, le cortan las alas, hay mucho ego”. El concejal de Vox en la capital murciana coincide con su antigua compañera: “Esto es una dictadura: si se te ocurre cualquier mínimo comentario que no les cuadre van a por ti. No debería de ser una secta y es lo que parece. No se permite ni opinar”.

La misma tesis la sostiene el exdiputado Juan José Liarte, expulsado del partido junto a sus compañeros Francisco Carrera y Mabel Campuzano por sacar de las cuentas bancarias del grupo parlamentario a dirigentes del partido en junio de 2020. Con su salida de Vox, Pascual Salvador fue el único de los cuatro diputados de la formación de Santiago Abascal que se mantuvo bajo las directrices del partido hasta el final de esta legislatura y ahora está de número siete en la lista para la Asamblea Regional.

“En la Región se ha destruido la organización en Cartagena, Águilas, Murcia, Fuente Álamo, San Pedro del Pinatar, Cehegín, Cieza, Puerto Lumbreras, Totana, Mula y las Torres de Cotillas; el empeño en trabajar con mercenarios es lo que ha hecho rebelarse en muchos municipios a las personas que llegaron al principio y que sí que eran profesionales pero que han sido sustituidos por personajes como Antelo o Gestoso, sin carrera profesional relevante conocida”, critica Liarte en declaraciones a este periódico. Las directrices “pasan” por “evitar que surjan marcas personales locales o regionales, no quieren que se construyan liderazgos fuertes”.

Una carta de despedida que recuerda los “actos de financiación ilegal del partido”

En una carta remitida este miércoles a los medios de comunicación y dirigida a Santiado Abascal, Liarte y Carrera se han despedido de la formación argumentando que en la Región “se realizaron actos de financiación ilegal del partido”, que desde la organización nacional “se nos ordenaba hacer una gestión ilegal de los fondos del grupo parlamentario” y que su “deber” les exigía “hacer cuanto estuviera en nuestra mano para trasmitirte la gran preocupación que sentíamos al ver cómo se dañaba la estructura y el proyecto del partido desde la Secretaría General: se estaba presionando, aislando y maltratando a las personas que vinieron a Vox cuando a Vox se venía a dar todo y no esperar nada; (...) y se optó por arrinconarlos y sustituirlos por personas cuya trayectoria, personal o profesional, dista de los valores y principios que abanderaba Vox”.

También recuerdan que “se ordenó” su expulsión “ilegalmente” del partido, “por eso la Justicia nos dio la razón al cabo de unos meses y decretó, entre otras cosas, que el uso de los fondos públicos de los grupos parlamentarios que el partido estaba haciendo era ilegal”.

“Tienen muchos problemas de organización interna, un grupo parlamentario roto y una denuncia por las cuentas. Es un partido complejo”, resume Rojo.