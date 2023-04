Vox ficha al expresidente murciano Alberto Garre con el PP para el 28M

El expresidente murciano Alberto Garre retorna por tercera vez a la política, en esta ocasión en las listas de Vox para la Asamblea Regional para las elecciones del próximo 28 de mayo, aunque se desconoce en qué posición, como ha adelantado el diario La Opinión. Es un fichaje de los de Abascal que podría tener un impacto considerable en el resultado electoral de la Región puesto que Garre cuenta con el apoyo del sector agrolimentario murciano y también de una parte del PP, al haberse mostrado crítico en varias ocasiones con la corrupción del partido cuando todavía formaba parte de sus filas.

Oriundo de Torre Pacheco, el municipio murciano en el que Vox obtuvo el mayor porcentaje de votos en las elecciones generales de noviembre de 2019 con un 38%, Garre fundó en 2018 la formación autonomista Somos Región que abandonó un año después al no conseguir representación en las elecciones autonómicas y municipales de 26 de mayo de 2019 justamente porque coincidió con el empuje del partido de la ultraderecha en la Región. En aquel momento aseguró que “32 años en política son muchos. Ahora es el momento de disfrutar de la familia y dedicarle el tiempo que antes no he podido”.

Garre fue el elegido en 2014 por el expresidente Ramón Luis Valcárcel para sucederle en el cargo tras 19 años en el poder para irse al Parlamento Europeo a modo de presidente 'interino' mientras se aclaraba la situación judicial de su verdadero delfín, Pedro Antonio Sánchez, entonces inmerso en una causa que más tarde fue archivada. Y aunque se mostró dispuesto a ser el candidato en las elecciones autonómicas de 2015, finalmente se presentaría Sánchez, quien ganó las elecciones y gobernó en la Región hasta que se vio obligado a dimitir en abril de 2017 por su imputación en varios casos de corrupción. Pedro Antonio Sánchez fue condenado el pasado marzo a tres años de prisión por prevaricación y falsedad en el caso Auditorio.

También en declaraciones en marzo de 2016 a la Comisión de Investigación que se configuró en la Asamblea Regional para averiguar la responsabilidad del Gobierno regional en las irregularidades de la desalinizadora de Escombreras, caso por el que recientemente se le ha abierto juicio oral al expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel por prevaricación, malversación y fraude, Garre declaró que “no había sido buen negocio”.

El histórico exdirigente popular, quien fuera diputado regional (1991-2004 y 2011-2015), diputado nacional (2004-2011) y presidente de la Región entre 2014 y 2015 abandonó el PP en marzo de 2017 con una carta dirigida a Mariano Rajoy y a su partido en la que le que acusaba de ser el máximo responsable de la “inacción ante la corrupción”. En marzo de 2016 Garre había llegado a pedirle a Rajoy en declaraciones a la Cadena SER que diera “un paso atrás o a un lado” para permitir que el PP pudiera formar Gobierno tras las elecciones del 20D.

Otra ocasión en la que Garre rompió la disciplina de partido fue el 14 de octubre de 2008 cuando se sometía a la Cámara la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha siendo diputado nacional. El expresidente murciano entendió que el texto era contrario a los intereses de la agricultura murciana y que ponía en peligro el trasvase Tajo-Segura. La salida de tono no tuvo grandes consecuencias y el Estatuto castellano-manchego se reformó con una mayoría aplastante.