Athenea Pérez, aspirante española a Miss Universo: “Es inadmisible que haya un partido divulgando odio como si nada”

“Aún no me creo que vaya a representar a mi país, pienso que aún estoy en la fase de aspirante a la categoría nacional”, confiesa ilusionada la modelo murciana Athenea Pérez. Desde que fue elegida como representante de España en el certamen de Miss Universo su vida ha sido una sucesión de eventos, sesiones de fotos y entrevistas. Uno de esos actos fue la visita al alcalde de Murcia, donde el edil reafirmó que Athenea es “una murciana por los cuatro costados”. De padre murciano y de madre de Guinea Ecuatorial, su candidatura ha sido objeto de comentarios racistas, que cuestionaban que pudiera representar a la Región por no ser blanca: “Decían que cómo iba yo a representar a Murcia, que yo no parecía murciana en absoluto, que parecía Miss Marruecos”, recuerda la modelo, convencida de que la mayoría de ataques que ha recibido en redes sociales ni siquiera provenían de usuarios de la Región de Murcia.

“Ya sé que es guapa, ¿pero no hay blancas en Murcia?”, “siempre es preferible que fuera murciana de sangre”, “de murciana no tiene nada”, son algunos de los comentarios que Athenea Pérez ha tenido que soportar. La representante España en Miss Universo denunció el acoso a través de sus redes sociales: “No entienden que represente a mi región si no soy blanca”, resumió antes de ser elegida la representante nacional en el certamen.

¿Cómo te sentiste al leer esos mensajes contra tu candidatura?

A mí me chocó cuando me dijeron que no podía representar a la Región, ¡pero si Murcia es mi casa! Aquí es donde soy feliz. Hago mi vida tan tranquila que me impactó que me dijeran que no parecía de aquí, olvidé que había gente que pudiera pensar así.

¿Has experimentado otros episodios de racismo a lo largo de tu carrera?

He visto racismo en la sociedad y vivido discriminación en algunos sectores o situaciones. Cuando era pequeña y volvía andando a casa, si pasaba junto a una señora por la calle a lo mejor se agarraba el bolso. Nunca supe si me pasaba por mi color de piel o porque la mujer tenía miedo por otros motivos.

Yo no me catalogo como una persona que haya sufrido un racismo extremo. Pero sí que no he tenido referentes racializados a nivel público, eso falta en España.

¿Qué piensas de que pese a que España es cada vez más diversa se siga manteniendo la creencia de que el español solo puede ser blanco?

El que piensa así me parece que le falta cultura por todos lados. Se les olvida que al final nuestro país es un resultado de mezclas de culturas.

La mayoría de los españoles no somos blancos con los ojos azules, si analizamos el ADN de aquellos que me han insultado seguramente vean que son mezcla de muchas partes del mundo y no pasa nada.

Has dicho en otros medios que lo que te dijeron te recuerda a las agresiones racistas contra Vinicius ¿Crees que la gente en España ahora tiene menos reparos para ser abiertamente racista?

Me parece inadmisible que haya un partido político divulgando odio tanto racial como de orientación sexual y de género y que parezca que no pasa nada. Eso le da alas a la población que piensa como ellos a señalarnos con el dedo o incluso agredirnos verbalmente o físicamente.

Afortunadamente, ahora que has hablado de lo que te está pasando has recibido mensajes de apoyo, ¿Cómo te hacen sentir?

Me hace sentir esperanzada y feliz. Del cien por cien de los comentarios he recibido 85 negativos. Me demuestra que la sociedad es maravillosa. Pero eso no quita que haya que seguir luchando por normalizar a las minorías, sigue existiendo discriminación.