Un castillo, una cárcel o una oficina: Chembos, el fotógrafo murciano de casi 3.000 edificios abandonados

Pocas cosas hay tan inevitables como el paso del tiempo. Envejece al individuo, barre imperios, también agrieta edificios. Donde otros solo ven deterioro y podredumbre el fotógrafo Chembos (1994) ve historia y belleza. El murciano ha recorrido todos los rincones de España y el resto de Europa para captar el patrimonio perdido que se esconde tras las edificaciones abandonadas. A lo largo de su carrera, ha fotografiado 3.000 edificios y acumula más de 100.000 imágenes. Con su trabajo detiene el tiempo en los lugares que explora, inmortalizándolos y mostrándolos al mundo tal y como los vio a través de sus ojos.

Ha visitado casi 3.000 edificios abandonados y acumula 100.000 fotografías. ¿Cuándo se adentró en el mundo de la exploración urbana?

En 2017. Empecé por afición, al final gané conciencia sobre la historia del arte y la arquitectura. Con el tiempo, me di cuenta de que los sitios que visitaba tenían un valor y casi nadie los conocía, pasaban desapercibidos para la mayoría de la gente.

Ha dicho que empezó por afición, ¿pero qué fue lo que le motivó a entrar en el primer edificio?

Esto es algo que viene desde pequeño. Yo creo que a muchísima gente le pasa, tener curiosidad por los sitios abandonados, pero no los llevan a iniciarse en la exploración, la aventura.

¿Recuerda el primer lugar que investigó?

Fue un edificio de oficinas que está cerca de Monteagudo, que es muy grande. Es un proyecto que al parecer no se terminó por la crisis de 2008. Me impactó mucho y me animó a querer seguir.

¿Qué se siente durante una exploración?

Es muy subjetivo, depende mucho del sitio y de la persona. Hay sitios que por la historia y su pasado te transmiten más que otros. Pero cada sitio es bastante especial. Con el tiempo, me he dado cuenta de que la belleza de estos lugares no va tanto en relación con el pasado histórico o glorioso que han podido tener, sino en los pequeños detalles, con cosas que te marcan. Los edificios no tienen por qué ser muy ostentosos, hay lugares humildes que a primera vista pueden pasar desapercibidos, pero transmiten más que un palacio.

¿Esto ha hecho que evolucione su trabajo a lo largo del tiempo?

Al tipo de fotografía y de exploraciones que yo hacía le traté de dar un matiz más histórico y más enfocado hacia una labor cultural y de difusión. Con el paso del tiempo, he ido perfilando mi trabajo para fotografiar directamente aquellos detalles que más valor tienen y que dan pie a contextualizar los lugares que visito.

¿Cómo elige los lugares que va a fotografiar?

Encontrar estos sitios es muy sencillo. La mayoría de pueblos o ciudades tienen edificaciones con valor histórico o cultural en estado de desuso o abandono. Esto es un problema social, estamos rodeados de inmuebles de potencial valor histórico y cultural que al final pasan desapercibidos. Al final este tipo de edificios acaban derruidos, se da pie a perder la memoria histórica.

¿Hay alguna exploración que le haya impactado mucho?

Estuve de viaje por Europa este verano, haciendo una especie de tour por sitios abandonados. Y hubo un lugar que particularmente para mí fue muy sobrecogedor. Era una antigua fábrica textil que estaba junto al junto al río, era sorprendente porque el interior de la fábrica estaba aislada acústicamente. Había niebla, parte de la cubierta había colapsado y el suelo estaba lleno de tierra. Era una jungla en el interior, como una selva.

Es como si la naturaleza hubiera reclamado el lugar.

Era bastante salvaje. Hasta me llevé un susto porque me crucé con un jabalí. Lo bueno es que se asustó él más que yo y salió disparado.

Como ha dicho, estos edificios están abandonados, ¿alguna vez se ha llevado un susto?

Justo esta semana se me ha caído un muro encima. Entré por un muro y al salir se cayó. Salí ileso, pero son sitios muy peligrosos. La exploración es algo que no recomiendo, tengo mucha experiencia y me siguen pasando cosas: es contraproducente que vaya una persona que no está familiarizada con entrar a este tipo de edificaciones y que no tiene los conocimientos de arquitectura.