Finaliza la vacunación de las residencias de mayores y discapacitados de la Región, con más de 11.000 dosis inyectadas

La Consejería de Política Social, encabezada por la vicepresidenta Isabel Franco, ha finalizado la vacunación de usuarios y trabajadores de las residencias de mayores y discapacitados de la Región de Murcia, con más de 11.000 dosis inyectadas. Un hito a nivel nacional, según indican fuentes de la propia Consejería, siendo la primera en finalizar la ronda de vacunaciones. La campaña comenzó el 27 de diciembre en la residencia 'Mensajeros de la Paz' y en la discapacitados de la pedanía de Churra.

Política Social consigue finalizar las dos fases de inyecciones en medio de la polémica del más de medio millar de funcionarios y altos cargos de la Consejería de Salud que se vacunaron fuera de protocolo. El portavoz técnico de la comisión de la COVID-19 en la Comunidad, Jaime Pérez, explicó hace escasos días que la comisión de Salud Pública acordó "que en algunos casos la segunda dosis podría aplazarse unos días para poder seguir con la vacunación de los grupos prioritarios, lo que de ninguna manera afecta a la inmunidad de los que han recibido la primera dosis”.

A principios de 2021, cuando la vacunación comenzó tan lenta en España, los profesionales y especialistas temían que las metas no se alcanzasen por falta de planificación. Ahora, con el dispositivo algo más encauzado, la preocupación principal es no tener vacunas, las que están precompradas por la Unión Europea. Es así después de la primera reducción de Pfizer/BioNTech, un retraso en el envío de Moderna –cuya vacuna es testimonial por ahora en España–, y, sobre todo, tras las tensiones entre la Unión Europea y AstraZeneca –la farmacéutica, que espera la luz verde para su ensayo esta semana, dice ahora que no puede comprometerse a enviar las cantidades acordadas previamente