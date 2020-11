La hostelería murciana se despide de sus clientes antes del cerrojazo y convoca una protesta

Los dueños y empleados de bares y restaurantes de la Región de Murcia se despedirán de sus clientes el viernes 6 de noviembre a las 22.00 horas desde sus locales, dos horas antes de que se ponga en marcha el decreto que ordena el cierre de la hostelería en la Comunidad. La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) ha impulsado esta iniciativa con la que quieren expresar su “agradecimiento” a los ciudadanos que han seguido yendo a sus locales durante la pandemia. Además, ha convocado una manifestación el sábado 7 de noviembre entre las 10.00 y las 12.00 de la mañana contra el ‘cerrojazo’ ordenado por el Ejecutivo murciano. Hostemurha pedido el apoyo expreso en la convocatoria de la sociedad civil y de otros sectores relacionados con la hostelería.

"Somos conscientes de que no vamos a obtener resultados, pero por lo menos nos servirá para demostrar que el sector no es el promotor de este virus” dice Jesús Jiménez. El presidente de Hostemur señala que aproximadamente un 60 por ciento de los locales no volverán a abrir sus puertas en el sector de la hostelería, lo que supondrá que el número de quiebras se dispare “exponencialmente” e incremente la tasa de paro de la Región en las próximas semanas.

Después de tres meses de cierre y “otros tantos de severas restricciones para el sector”, Jiménez relata que la hostelería no saldrá adelante tras este nuevo decreto si “el Gobierno no tiene entre manos un plan de rescate”. El sector expresa “desconfianza” hacia la Administración regional y afirma que el cierre se va a prolongar mucho más de dos semanas porque “con 15 días no se va a solucionar el problema.” “Sinceramente, esta es la antesala a un confinamiento domiciliario en los próximos días” confiesa el presidente de Hostemur.

Por su parte, la Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de Cartagena y su Comarca (Hostecar) ha convocado también varias protestas para manifestarse en contra del cierre de los bares y restaurantes en la Comunidad.“Las movilizaciones están organizadas para el lunes o el martes. Estamos a la espera de la autorización del Gobierno” apunta Juan José López, presidente de Hostecar. Ambas asociaciones hosteleras: “No entendemos que se haya criminalizado a un sector que ha demostrado ser responsable”.

El miércoles 4 de noviembre el Gobierno de Murcia anunció el cierre de bares y restaurantes ante el repunte de contagios de COVID-19 en el territorio. Una medida que no fue bien recibida en el sector de la hostelería, provocando manifestaciones espontaneas tanto en Murcia como en Cartagena. Ante estas medidas, varios hosteleros salieron a la calle en protesta para mostrar su malestar. Desde ambas asociaciones, han declarado que las protestas de este miércoles en las ciudades de Murcia y Cartagena no fueron organizadas por sus federaciones. No obstante, se han posicionado a favor de cualquier concentración “pacífica y legal” que vele por el bienestar del sector.