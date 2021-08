La incidencia de la COVID-19 se estabiliza en la Región de Murcia con más de la mitad de su población vacunada

La quinta ola de la COVID-19 comienza a asentarse en todo el país y en la Región de Murcia. En más de la mitad de las grandes ciudades (100 de 175) se ha reducido la incidencia, mientras que en otras 36 la evolución de los casos está estabilizado. Prácticamente todas las comunidades han visto una caída de la transmisión en las últimas semanas. Catalunya, Asturias y Aragón registran los mayores descensos, mientras que los casos todavía están aumentando en parte de Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha.

En la capital murciana, principal foco de población de la comunidad con casi medio millón de habitantes, el número de contagios está contenido: en los últimos 14 días la incidencia se ha visto ligeramente reducida con 373 contagios cada 100 mil habitantes, frente a los 378 de los 14 días anteriores. En Cartagena, el segundo municipio en población con más de 200 mil personas, ha notado un descenso más abrupto con una tasa de 444 positivos en 14 días respecto a los 543 de los 14 días anteriores. No es el caso de Lorca, tercera localidad en tamaño de población con más de 90 mil habitantes, que casi duplica la incidencia con 441 infectados en las últimas dos semanas frente a los 282 que registraron en las dos semanas anteriores. En localidades como Albudeite (1.375 hab.), Pliego (6.453 hab.), o Lorquí (7.246 hab.), la tasa de incidencia ha tenido un ascenso pronunciado, debido a que sus núcleos poblaciones son reducidos.

El pasado lunes 9 de agosto, Pedreño informó de que se mantendrán las restricciones vigentes en la Región de Murcia una semana más, al menos, a pesar de haber descendido la tasa de incidencia en un 20 por ciento respecto a la última semana y empezar a notarse una estabilización de los casos activos. El consejero del área recordó que siguen limitadas las reuniones sociales a un máximo de diez personas cuando no sean convivientes en espacios públicos y cerrados, y que no están permitidas desde las 2 a las 6 de la madrugada. Los locales de hostelería también permanecerán cerrados en ese tramo horario, la venta de alcohol no se permite a partir de las 22 horas y hasta las 6 de la madrugada y el interior del ocio nocturno sigue cerrado.

Un 54,5 por ciento de los murcianos están totalmente vacunados, mientras que el 70, 6 por ciento ha recibido la primera dosis. Los datos, recogidos por el Ministerio de Sanidad hasta el martes 10 de agosto, auguran que, de continuar el ritmo de vacunación actual, se precisarían 32 días más para vacunar al 70 por ciento de la población en la Región.

De las dosis suministras por el Gobierno central, Murcia ha hecho uso del 92, 3 por ciento, un ritmo que ha ido acelerando desde el comienzo de la campaña y que la sitúa como la doceava Comunidad en ritmo de vacunación, con dosis de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Un total de 1.829.537 vacunas administradas del 1.971.815 disponible. En la última semana se han inyectado de media 14.637 dosis diarias.

La vacunación en Fuente: Ministerio de Sanidad (datos actualizados a )

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha participado en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde ha pedido al Ministerio de Sanidad que haga públicos los criterios de distribución de las vacunas e iguale el número de dosis en función de la población a vacunar.

Pedreño ha manifestado que “es necesario que se haga un reparto equitativo que beneficie a todas las comunidades por igual para alcanzar la inmunidad de grupo que es el objetivo común de todas”. Asimismo, el consejero ha solicitado al Ministerio conocer la planificación definitiva del mes de agosto para seguir aumentando la vacunación de los más jóvenes de cara al próximo curso escolar. El consejero de Salud recordó que “Murcia fue una de las primeras comunidades autónomas en abrir la vacunación a todos los grupos de edad y es una de las autonomías con mayor porcentaje de vacunados de 12 a 19 años con más del 45 por ciento ya vacunados con una dosis”.

El consejero de Salud hizo también un llamamiento a la población que aún no ha solicitado su vacuna para que pida cita ya que “la vacunación y el cumplimiento de las normas están haciendo que se reduzca la incidencia de esta nueva ola, que esta semana ha bajado un 20 por ciento”, explicó. Además, recordó que todas las medidas de prevención son importantes, pero que hay dos fundamentales: la mascarilla, que se debe seguir usando aun estando inmunizados, y la vacuna “porque evita complicaciones y muertes".