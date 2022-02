Paralela a la pandemia de la COVID-19 ha surgido otra, igual de peligrosa, asintomática y que en ocasiones, pasa desapercibida a ojos del que no la sufre: "De manera generalizada hemos visto un aumento a nivel nacional de los comportamientos de autólisis -conductas autolesivas-. Tenemos una responsabilidad de estudiar qué está pasando", explica Loreto Medina, psiquiatra y coordinadora de la línea estratégica de prevención del suicidio de la gerencia de salud mental de la Región de Murcia.

¿Cuándo observáis un deterioro mayor en la salud mental de los adolescentes?

El declive de la salud mental en los jóvenes empezaba a despuntar antes de la COVID. Ya en 2019 se veían ciertas conductas parasuicidas. Nos llegaban sobre todo a través de salud mental de Infanto juvenil. Posteriormente se propagaron a los colegios y los institutos. Nos consta que a lo largo de 2020 y 2021 se han disparado los casos y seguramente será peor en 2022.

¿Qué tipo de casos son más comunes?

Las autolesiones y los problemas de alimentación. También la ansiedad, síntomas depresivos e incluso hemos visto fobias a la muerte por la COVID.

Los jóvenes con problemas de salud mental, ¿reciben el apoyo suficiente?

La consejera de Educación ha dicho que el trastorno mental en jóvenes es un tema exclusivo de los centros de salud mental. Discrepamos. Como sociedad somos responsables del bienestar y la salud de un adolescente o un niño.

Tenemos, especialmente los líderes de determinados estamentos, que transmitir que el suicidio no se reduce a una sola cosa. Es multifactorial, una cuestión de todos. Hay que preguntar, hacer una escucha activa, todos podemos ser cuidadores en esta sociedad. Todos deberíamos tener formación, saber preguntar qué le pasa al otro. Hay veces que los problemas del menor se pueden arreglar en el ámbito escolar, con los padres, o con el pediatra. Puede ser que el padre de un joven esté en paro y que sufra la incertidumbre laboral.

¿Tienen los docentes herramientas suficientes ante un caso de autólisis en las aulas?

Los maestros pidieron ayuda ante las conductas de autolesión e ideas suicidas que se estaban convirtiendo en cada vez menos anecdóticas. Así nació la guía de la Consejería de Educación, elaborada en colaboración con el SMS, pediatras, atención primaria, grupo de prevención de suicidio, servicios sociales, etc.

Lo que expresaron los centros que colaboraron en la elaboración de la guía es que los docentes no estaban preparados hasta ese momento. Necesitaban ayuda ante este problema que estaba creciendo en las aulas.

La guía es un manual de ayuda necesario para poder saber como actuar, hay protocolos, algoritmos, teléfonos de contacto, pero también es importante una formación. Que unos especialistas puedan compartir, dentro de una confidencialidad, sus experiencias a los docentes para que aprendan a abordar estas situaciones.

¿Qué podemos hacer para ayudar a los jóvenes?

Son muy importantes las herramientas emocionales en el aprendizaje del alumnado. El debate sobre si deben ser los mismos profesores o psicólogos u otro tipo de profesionales está abierto, lo que está claro es que los padres son el colchón emocional de los hijos. Ellos también tienen que tener ciertas herramientas de capacitación para poder lidiar con la ansiedad.

No todo el tema emocional es sinónimo de enfermedad mental. Estamos psiquiatrizando todo, eso no es así. Nuestros jóvenes nos están diciendo que como sociedad hay algo que no estamos haciendo bien y eso es lo importante.