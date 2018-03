La oposición, excepto Cs, presenta una moción de censura contra el alcalde de Murcia

La oposición, a excepción de Ciudadanos, ha presentado una moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia para formar un "gobierno honrado" una vez que las declaraciones del exconcejal Roque Ortiz sacaran a la luz las "prácticas clientelares, supuestamente corruptas y la presunta compra de votos a cambio de favores del Partido Popular”.

Los portavoces de PSOE, Ahora Murcia, Cambiemos Murcia y el concejal Javier Trigueros han remarcado que las prácticas recogidas en el audio "no empiezan ni terminan con Roque Ortiz, pero sí demuestran lo que ya se sabía".

En este sentido, los trece concejales firmantes, que superan en número a los del Partido Popular, han reconocido que la situación de excepcionalidad ha servido para que sus formaciones llegaran a acuerdos y consensuaran unas líneas de gobierno para anteponer los intereses de los murcianos y murcianas y la regeneración democrática a las diferencias políticas.

Sobre Ciudadanos, han dicho que, de mantener al Partido Popular, "ellos serán los responsables de que continúen las prácticas supuestamente corruptas"."No se puede propugnar la limpieza, el cambio en el gobierno y la transparencia y no pasar de las palabras a los hechos cuando el momento lo requiere", han concluido.

Además, han recordado que Ciudadanos "traiciona a sus propios compañeros vocales, a los que manda a colaboración con la oposición en las juntas de barrios y pedanías, que han demostrado que es posible un gobierno alternativo" y protestan porque no llegan inversiones a las que no son del Partido Popular, pero a los que abandona en un momento clave.

La oposición ha explicado que antes de la reforma en 2011 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General esta moción de censura hubiera salido adelante al contar sus formaciones con mayoría simple frente al Partido Popular.

El portavoz de Ciudadanos Mario Gómez ha vuelto a manifestar que "en Cs siempre hemos tenido y tenemos claros nuestros objetivos: seguir trabajando de forma responsable y seria por Murcia y los murcianos, fiscalizando la labor del Gobierno del PP y garantizando la legalidad de su gestión".

"No somos partidarios de generar inestabilidad a cambio de sillones", ha subrayado Gómez, quien ha destacado que "en Ciudadanos seguimos trabajando para poner en marcha nuestro proyecto para Murcia que no es otro", ha explicado, "que el desarrollo económico y social, la estabilidad política, el bienestar del conjunto de los vecinos, vivan donde vivan; con transparencia, eficiencia y rigor en la gestión".

"Nuestra apuesta no pasa por apoyar la creación de un hipotético gobierno que sostenga a Podemos", ha asegurado. En este sentido, se ha mostrado contundente al afirmar que "en Cs no estamos en política para montar circos, sino para ser serios, rigurosos, exigentes y responsables; y no actuar por impulsos y fuera de tiempo".