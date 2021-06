El Parlamento murciano vota por el derecho de las mujeres murcianas a un aborto digno

El debate sobre los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que deciden abortar en la Región de Murcia se traslada este jueves de la calle y los medios de comunicación a la sede de la Asamblea Regional, donde se votará una moción impulsada por la diputada socialista Lara Hernández, quien pronostica que la que saldrá adelante "será la enmienda a la totalidad que han presentado las tres derechas, Ciudadanos, Vox y Partido Popular, y que a pesar de no ser la peor que podrían haber propuesto, sigue siendo muy ambigua y sin apostar por un cambio real".

En su moción, los socialistas reclaman que se adquiera un compromiso respecto a los casos de IVE por criterios médicos de no derivar a las mujeres a centros fuera de la Región; que se ofrezca acompañamiento psicológico a todas las mujeres durante el proceso de interrupción de su embarazo; garantizar la salud ginecológica y la libertad personal de toda mujer durante los procesos de embarazo, parto o interrupción del mismo; asegurar una cartera de profesionales médicos que puedan asistir en cualquier centro público de la Región de Murcia a mujeres en estos casos; prestar ayuda a las mujeres que denuncien haber sido víctima de violencia obstétrica durante un proceso de embarazo, parto o IVE, y asumir el compromiso de hacer necropsias a los fetos.

La moción del PSOE lleva meses cocinándose, desde que juró como diputada en el Parlamento murciano, pero los ritmos de la pandemia y después la moción de censura al Gobierno regional "lo han retrasado todo mucho". Indignada por un caso cercano "de una mujer que había sufrido secuelas psicológicas", presentó una serie de preguntas a la Consejería de Salud sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE). "Tardaron mucho en responder, y cuando me dieron los datos que pedí todavía sentí más indignación", explica a elDiario.es Región de Murcia.

En este sentido, explica Lara Hernández, al no realizarse cuando las mujeres tienen que someterse al proceso fuera de la Región, "no se puede estudiar el origen de las malformaciones o anomalías fetales y ayudar a las familias a detectar las causas y evitar posibles embarazos similares posteriores".

Se trata de una "cuestión ideológica, porque si el bebé muere por causas naturales, entonces se interviene en La Arrixaca y se hace la necropsia". Sin embargo, "cuando no es así, no se realizan; es más, nos hemos enterado de que ha habido casos en que cuando la mujer ha despertado, ya se había incinerado al bebé sin su permiso".

Cuestiones que también han sido reclamadas por las propias mujeres que han denunciado recientemente la violencia obstétrica a la que tuvieron que hacer frente, así como por foros de matronas y otros profesionales sanitarios. Para apoyar la moción, este jueves está prevista una concentración a las puertas de la Asamblea Regional.

Este jueves 24 de junio de 9 a 11, estaremos en la puerta de la Asamblea Regional apoyando la moción para que las Interrupciones de Embarazo se realicen en la sanidad pública, respetando la ley y los derechos fundamentales de las mujeres!#violenciaobstétrica pic.twitter.com/Gm4BZ0FsD6 — Jorge Serrano_Matrón (@JorgeS_Matron) 20 de junio de 2021

Desde Podemos han presentado dos enmiendas a la moción, que ya ha asumido el PSOE, en las que se plantea la creación de un registro en el que deberán inscribirse aquellos profesionales que se quieran acoger a la objeción de conciencia, expresando los motivos por los que rechazan prestar este servicio, anticipadamente, por escrito y de manera individual. Este registro debería estar ya disponible, recuerdan, ya que aparece recogido en la ley pero en la Región de Murcia nunca se ha puesto en marcha, en “otro claro incumplimiento de la legalidad vigente en España por parte de un presidente regional que se cree por encima del Estado y de las leyes nacionales”, ha señalado la portavoz en sede parlamentaria de la formación morada, María Marín.

Además, la propuesta de Podemos implica que aquellos facultativos que se acojan a la objeción sean destinados a unidades donde no se les plantee ningún conflicto de este tipo. La diputada ha considerado que es incomprensible que habiendo personal capacitado y dispuesto para realizar la interrupción del embarazo, este servicio no se esté prestando de manera que todas las mujeres puedan ser atendidas en su hospital público de referencia”. La enmienda también propone la creación de Unidades de Salud Sexual y Reproductiva en centros de salud de todas las áreas del Servicio Murciano de Salud, "a las que las solicitantes de la interrupción voluntaria de embarazo puedan dirigirse para solicitar toda la información necesaria".

Según Marín, los derechos de las mujeres que tienen que someterse a una IVE no se cumplen porque existe “una minoría integrista, apoyada por el Gobierno de López Miras y la ultraderecha, que intenta imponer sus creencias y sus convicciones al resto, como si estas estuviesen por encima de la ley”.

Tal y como recuerda el PSOE en su moción, la Ley establece dos supuestos para una IVE. El primero a petición de la embarazada, dentro de las primeras 14 semanas de gestación, y el segundo por causas médicas (anomalías en el feto, o grave riesgo para la vida o para la salud de la madre). La Ley Orgánica 2/2020 de 3 de marzo establece en su artículo 18 que "los servicios públicos de salud deberían aplicar las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria y con los requisitos establecidos en la ley". Y en el 19.2 se recoge que "la prestación sanitaria se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma. Si, excepcionalmente, el servicio sanitario público no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán el derecho a acudir a un centro acreditado, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación y el trato con dignidad y el máximo respeto a las mujeres que pasen por este trance".

La violencia obstétrica, continúan los socialistas, hace referencia a un conjunto de prácticas que degrada, oprime e intimida a las mujeres de distintas maneras dentro de la atención a la salud reproductiva. Cualquier tipo de maltrato o falta de asistencia durante el proceso legal de una interrupción de embarazo también estaría considerado corno violencia obstétrica "y, desgraciadamente, el Sistema Murciano de Salud la está ejerciendo en contra de las mujeres murcianas que se ven obligadas a pasar por estos dolorosos procesos".

"Decidir libremente"

La enmienda a la totalidad que han presentado Ciudadanos, Vox y Partido Popular, "es muy ambigua e introduce sus puyas ideológicas, como el punto en el que piden que se acompañe a las mujeres y se mejoren los protocolos para que puedan decidir libremente", señala la diputada Lara Hernández. La socialista reconoce que "no es la peor que podrían haber presentado, pero no es nada determinante, por ejemplo piden que se procure que todos los tratamientos que la ley exija sean garantizados por la sanidad pública, pero es algo que deberían exigir y no procurar".

Los tres grupos parlamentarios proponen ofrecer acompañamiento psicológico a las mujeres antes, durante y después del proceso de aborto; promover la mejora de los protocolos hospitalarios que faciliten la información a la madre antes de iniciar cualquier procedimiento, de manera que pueda decidir libremente y con conocimiento; garantizar la salud ginecológica y la libertad personal de cada mujer en los procesos de embarazo, parto o aborto; continuar trabajando en el desarrollo de protocolos que garanticen que las mujeres reciben el trato más adecuado y procurar que todos los tratamientos obstétricos que la ley exija dispensar sean ofrecidos por el sistema de sanidad público.