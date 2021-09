La Región de Murcia no se deja amedrentar por la homofobia: "Están haciendo que las personas piensen de nuevo que somos animales"

Este sábado pasado tuvo lugar una concentración en la Plaza Icue en Cartagena contra la LGTBIfobia: "Las personas LGTBI+ empezamos a sentirnos inseguras en un país como el nuestro, democrático y comprometido con los Derechos Humanos y esto no se puede tolerar”, denuncia el presidente de la asociación por los LGTBI Colectivo Galactyco, Alberto Alba. Con unos 200 asistentes, la concentración ha exigido que se actúe "con firmeza para que ninguna agresión LGTBIfóbica quede sin respuesta, no valen las palabras vacías y la equidistancia en un asunto en el que nos jugamos la vida". "Las calles de nuestra ciudad y de nuestro país deben ser lugares seguros para toda la ciudadanía sin importar la identidad, orientación o expresión de género”, subraya Alba.

Desde las asociaciones murcianas por los derechos LGTBI aseguran que cada vez llega un mayor número de casos a sus asociaciones: "Notamos como se van incrementando pequeños delitos que hacía tiempo que no nos llegaban con tanta frecuencia. A lo mejor antes pasaba y no se denunciaba, pero si que es verdad que vemos que hay cierta gente envalentonada en poder decirle a una persona maricón a modo de insulto", explica José María García, portavoz de Galactyco.

"Tuvimos un caso en Cartagena con un chico que le hizo una caricia a su novio en un bar de cervezas y el dueño les pidió que no lo volvieran a hacer. Después tuvimos un caso muy mediático de un niño en el instituto Isaac Peral al que le partieron la nariz al grito de maricón", enumera García.

Desde la asociación LGTBI murciana No te Prives preocupa especialmente los casos que implican a menores de edad: "Muchas veces los centros educativos ven la homofobia como cosas de críos. Que un niño llame a otro maricón porque no juega bien al futbol no es cosa de niños. No se hacen expedientes, como no se hacen expedientes no llegan a dirección, ni a la consejería y por lo tanto no salen en las estadísticas", lamenta Jesús Costa, presidente de la asociación No te Prives.

En 2017, una joven estudiante del instituto Cascales se suicidó tras el acoso homófobo de sus compañeros: "Cuando aquella niña se suicidó, la Consejera dijo que no les constaba ninguna medida para proteger a estos niños. La madre tuvo que sacar a la niña del Cascales porque el instituto no hizo nada, no quedó registrado ese incidente", reprocha Costa.

El presidente de No te Prives considera que la LGTBIgobia se está extendiendo entre los jóvenes, que no siempre reciben una educación en igualdad: "El veto parental de Vox es inconstitucional y lo saben y no han podido hacerlo. Pero han conseguido que haya autocensura en los centros para evitar que la consejería de Educación les cierre el grifo. Yo puedo llevarte la contraria en mi independencia educativa, pero la Consejería en los presupuestos mandan partidas a los centros, tienen miedo a que la Consejería legalmente les haga chantaje", explica Costa.

"Están blanqueando la homofobia desde la derecha"

Desde Galactyco denuncian que el Gobierno regional tiene la ley de Igualdad "parada": "En el año 2016 se aprueba en la Comunidad uno de las leyes más importantes del país en ese momento. El PP apoya esta ley, sale por unanimidad, pero a día de hoy esa ley no se ha puesto a funcionar". García lamenta la falta de acciones por los derechos LGTBI por parte de la consejería de Igualdad: "Cs ha sido de los partidos que más nos han engañado. Nos dijeron que iban a trabajar por erradicar la LGTBIfobia en la comunidad, pero en el tiempo que formaron parte del gobierno no hicieron nada más allá de pintar unas letras en la fachada de la consejería y después inaugurar el observatorio en junio de este año. Tanta prisa por inaugurarlo y estamos a septiembre y aun no hemos recibido ningún tipo de notificación suya, asegura el portavoz de Galactyco.

En lo que respecta al resto de partidos, ambas asociaciones están de acuerdo en que Vox es el "mayor difusor del discurso de odio contra el Colectivo": "Aunque no puedo decir que de los Monteros o Abascal han pegado a un maricón, ellos están haciendo un discurso en el que están discriminando a las personas LGTBI y las están poniendo en la diana. Y no hace falta que ellos peguen a nadie, si ellos están diciendo que los gays no tienen derecho a casarse, que es una aberración que adopten las parejas de dos personas del mismo sexo y no quieren que a los adolescentes ni a los niños se les hable de la homosexualidad; están haciendo que las personas de nuevo piensen que somos animales".