Navarra Suma fracasa en un nuevo intento de vetar a los payasos 'Pirritx, Porrotx eta Marimotots'

Navarra Suma ha intentado impedir nuevamente una actuación de los payasos 'Pirritx, Porrotx eta Marimotots', como ya lo hizo en el mes de noviembre en Pamplona cuando el alcalde Enrique Maya rescindió de forma unilateral el contrato que había sido cerrado por el anterior equipo de gobierno liderado por Joseba Asirón, de EH Bildu. En esta ocasión el intento de impedir una actuación de este trío de cómicos en Burlada ha fracasado ya que la junta rectora del Patronato de Cultura y Fiestas de la localidad la ha aprobado a pesar de los votos en contra de Navarra Suma.

Dicha junta está formada, además de por la presidenta del patronato, la alcaldesa Ana Góngora (NA+), por 6 representantes de los distintos grupos políticos y 6 representantes de los colectivos populares, que finalmente han aprobado la actuación. Navarra Suma ha explicado en un comunicado que la decisión sobre la actuación se ha llevado a la junta rectora tras un informe jurídico sobre las facultades de dicha junta que concluye que es el órgano con la competencia legal para ello.

Además, ha señalado que la propuesta de un posible contrato procede del propio grupo de payasos 'Pirritx, Porrotx eta Marimotots'. "El compromiso de esta actuación en Burlada se origina en una costumbre adquirida ya que han actuado en la localidad con regularidad durante la anterior legislatura e, incluso, se había reservado fecha para este año", ha dicho.

Desde la formación de derechas aseguran que su posición en contra del espectáculo de los payasos no quiere decir que estén en contra de las actividades en euskera añadiendo que están a favor de que se realicen actividades para niños en esta lengua y han señalado, a este respecto, que "la programación en Burlada es extensa". Justifican su decisión de querer impedir el espectáculo de los payasos en que la trayectoria de estos está "marcada por su connivencia con la causa proetarra, su defensa de la propaganda batasuna y la utilización política de los más indefensos de la sociedad, como son los niños y las niñas" y que por ello no pueden "respaldar su actuación con fondos públicos" han expuesto.

Es el mismo argumento que utilizó en su día el alcalde Enrique Maya para justificar su decisión de cancelar la actuación de los cómicos por el día de San Saturnino a pesar de que ya estaba cerrada y había un contrato firmado por el anterior equipo de gobierno. La decisión le supuso a Enrique Maya multitud de críticas, incluida la del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de la Comunidad Foral, que dictaminó que el contrato suscrito con el anterior equipo de gobierno era válido y que, por lo tanto, era improcedente declararlo nulo. Maya había intentado ampararse en que el contrato tenía irregularidades, pero no lo vio así el Consejo de Navarra, ni tampoco el Defensor del Pueblo de Navarra, que recomendó al alcalde anular la cancelación del espectáculo Enrique Maya no cedió en su empeño y la actuación finalmente no se celebró ese día.

Los payasos consiguieron actuar casi un mes más tarde, el 22 de diciembre, pero se trató de un espectáculo pagado por los propios artistas. Su abogado, Iñigo Santxo, declaró entonces a este periódico que contratar esa función "no quiere decir que renunciemos al contrato que firmamos en junio con el Ayuntamiento". Continúan a la espera de que el Ayuntamiento de Pamplona les fije una nueva fecha para el espectáculo que tienen pendiente. De no ser así, asegura Santxo, irán a los tribunales.