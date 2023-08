Amaya Aristu, trabajadora de H&M, tras el acuerdo de subida salarial del 24,7%: “La huelga es la mayor herramienta que tenemos”

“Tiene fama de empresa solvente, H&M no es lo que parece. Tienes fama de empresa solvente, H&M mi pasta te la llevas tú”, cantaron en febrero a ritmo de Shakira las trabajadoras de la conocida tienda subidas al kiosko de la céntrica Plaza del Castillo de Pamplona para denunciar que desde el año 2009 cobran 500 euros al mes mientras la multinacional se ha repartido “20 millones de euros en dividendos los últimos años”.

Trabajadoras de H&M en Pamplona denuncian al son de Shakira que llevan cobrando 500 euros desde 2009

Meses después de aquello y tras más de 200 días de huelga, las trabajadoras de la tienda H&M del centro comercial de La Morea han conseguido un acuerdo que fija una subida salarial del 24,7% a partir del 1 de julio de 2023, dejando los salarios entre 20.963 y 23.600 euros brutos anuales. Amaya Aristu es una de las 13 trabajadoras que secundaron la huelga, de una plantilla de 18. También es la delegada sindical de ELA, la única organización con representación entre las trabajadoras, por lo que conoce de primera mano la negociación y lo que ha supuesto para todas bajar la persiana durante casi un año para luchar por sus derechos laborales.

¿Cómo valora este acuerdo?

El acuerdo alcanzado recoge la pérdida de poder adquisitivo durante todos estos años que el convenio del comercio textil en Navarra ha estado sin actualizar. También hemos conseguido reducir la parcialidad de los contratos, ya que en este sector la mayoría son contratos a tiempo parcial y los hemos reducido bastante.

¿Qué considera que ha sido lo más complicado de la negociación?

La negociación como tal empezó hace poco, lo más duro no ha sido la negociación, sino la espera hasta que la multinacional nos ha hecho una contraoferta. Nosotras sabíamos las líneas rojas que teníamos sin las cuales no iba a haber acuerdo y ya fue cuestión de tiempo.

¿Cuáles eran esas líneas rojas?

Recuperar el 100% de la pérdida de poder adquisitivo y reducir la parcialidad en las contrataciones.

¿El acuerdo que han alcanzado en H&M es superior al del comercio textil estatal?

Sí, bastante superior.

¿Entonces puede ocurrir que se quiera aplicar el convenio estatal a Navarra y se queden sin las mejoras alcanzadas?

No, hemos firmado una inaplicación. Tengo que consultar si en las materias que no entran en el acuerdo nos puede afectar, pero en las mejoras acordadas no. Para eso firmamos la inaplicación, que hace que nos quedemos fuera de cualquier acuerdo estatal, tenemos un marco propio.

¿Cómo han sentido las trabajadoras los más de 200 días de huelga?

Con altibajos psicológicamente, pero con determinación de que sabíamos que no nos íbamos a rendir. La determinación la teníamos.

¿Hasta qué punto ha sido fundamental esta huelga para poder conseguir el acuerdo?

La huelga es la mayor herramienta que tiene cualquier trabajador para lograr un objetivo. Es la herencia del movimiento obrero.

¿Cómo de importante ha sido la caja de resistencia de ELA?

La caja de resistencia del sindicato ELA ha sido indispensable en esta huelga. ¿Cómo van a resistir tantos días si no unas personas con contratos parciales y con sueldos congelados desde 2009? Han sido indispensables la caja de resistencia, el apoyo que hemos tenido y la determinación de las trabajadoras.