Chivite insiste en que las comunidades tienen herramientas para frenar la pandemia, pero entiende que algunas pidan alargar el estado de alarma

La presidenta de Navarra, María Chivite, insiste en que las comunidades tienen las herramientas "suficientes" para hacer frente a la pandemia sin necesidad del estado de alarma, y una vez más ha puesto como ejemplo la orden foral que firmó el 19 de octubre con la que se decretaba el cierre perimetral de Navarra, que encabezaba, al igual que ahora, la incidencia acumulada del país. Aquella orden foral fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra 10 días antes de que el Congreso aprobara el estado de alarma.

Sin embargo, María Chivite entiende que haya comunidades que ya hayan pedido a Pedro Sánchez una prórroga del estado de alarma que caduca el próximo 9 de mayo. "Es verdad que algunas comunidades han tenido problemas con los jueces, donde no les han autorizado cierres de establecimientos, ni cierre perimetral... y que por tanto necesitan ese amparo del estado de alarma para tomas medidas", ha señalado en unas declaraciones recogidas por Europa Press. Con todo, la presidenta navarra cree que "es pronto" para decidir si será necesario prorrogar esta norma jurídica.

La presidenta del Ejecutivo foral ha apunta que los presidentes autonómicos que han solicitado la prórroga "no non mayoría" y ha criticado la "incoherencia" del PP por haber afirmado en octubre que "era la última vez que iba a permitir la prórroga del estado de alarma" cuando "sus presidentes autonómicos lo habían solicitado". Chivite también ha asegurado que Sánchez "no decidió unilateralmente" el fin del estado de alarma y "lo puso en condicional, no lo dijo como algo afirmativo". También ha indicado que en el Consejo Interterritorial se escuchan todas las peticiones "y en función de eso se toman las decisiones".

Esta semana llegarán a Navarra unas 2.000 vacunas de Janssen

Chivite se ha mostrado "preocupada" por la situación sanitaria que atraviesa Navarra, que es la comunidad con mayor incidencia en estos momentos y donde la presión hospitalaria se mantiene a laza desde hace varias semanas. Lo que más preocupa al Gobierno de Navarra es la ocupación en las UCI, que se acerca ya al 30% y que desde el Ejecutivo esperan "que se frene" tras las últimas medidas que se han adoptado.

En cuanto a las vacunas, ha apuntado que esta semana llegarán a la comunidad foral las primeras vacunas de Janssen. Se espera que sean algo más de 2.000 dosis y que lleguen "entre el miércoles y el jueves".

También ha vuelto a calificar de "deslealtad" que algunas comunidades hayan intentado comprar vacunas por su cuenta. "Estoy de acuerdo con las declaraciones del presidente de Extremadura, nos beneficiamos de estar dentro pero queremos sacar ventajas por fuera; eso es una absoluta deslealtad", ha opinado.