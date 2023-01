EH Bildu se ve como la única alternativa a “la derecha más rancia” en el Ayuntamiento de Pamplona

La candidata de EH Bildu a la presidencia del Gobierno de Navarra, Laura Aznal, ha asegurado que, tras las elecciones municipales en Pamplona, “va a haber dos opciones: o gobernará la derecha más rancia” o su coalición, repitiendo de esta manera Joseba Asiron como alcalde de la capital navarra“.

En declaraciones a los medios, tras conocerse los principales candidatos al Consistorio, Aznal ha destacado que “la legislatura está todavía lejos de acabar y todavía queda muchos temas pendientes y mucho trabajo que realizar”.

Tras conocerse la candidatura de Carlos García Adanero por el PP, después de que no se haya reeditado la coalición Navarra Suma, Aznal ha destacado “la fragmentación total de la derecha” lo que “evidencia que no tienen un proyecto político para Navarra ni para Pamplona”. Así, ha asegurado que en la capital navarra “al final va a haber dos opciones: o gobernará la derecha más rancia, cuyas consecuencias y cuyas política hemos visto esta legislatura lo que han dado de sí; o tendremos a EH Bildu gobernando en el Ayuntamiento de Pamplona”.

Preguntada sobre las declaraciones de la presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, que apostaba por que la socialista Elma Saiz fuera alcaldesa de Pamplona y descartaba apoyar otras candidaturas tras los comicios, Laura Aznal ha contestado que “hay veces que hablar en términos tan redondos no aporta nada, no vale ponerse en escenarios que no sabemos cuáles van a ser”. “Cuando las ciudadanas hablen, voten en las urnas y tengamos unos resultados encima de la mesa, podremos empezar a hablar de cosas más concretas y con mayor grado de exactitud”, ha remarcado. “Ahora no tiene mucho sentido hablar de política ficción, ya llegará”, ha concluido.