El feminismo sale a la calle unido en Pamplona para reclamar un cambio en el sistema de cuidados

La lluvia ha dado una pequeña tregua en Pamplona para que a las 20:00 horas miles de personas hayan vuelto a manifestarse este 8M convocadas por un movimiento feminista que ha mostrado músculo y ha salido unido en Navarra. Tras una gran lona de tela con el símbolo feminista, las asistentes han comenzado la manifestación en el parque de Antoniutti, que se ha llenado de gente en los instantes previos a la marcha, y en el que se han escuchado cánticos como “gora borroka feminista -viva la lucha feminista-”, “estoy hasta el culo de tanto machirulo” o “ninguna agresión sin respuesta', y se han portado carteles con frases como 'no me des un día, dame mis derechos', 'no me protejas, inclúyeme', 'no limites mi opinión' o 'no me regales rosas, haz en casa las cosas'.

La principal reivindicación del movimiento feminista este año es la del cambio del sistema de cuidados, que denuncian, “es una de las grandes brechas” que existen en la sociedad actual. “Las mujeres somos las que asumimos la responsabilidad de cuidar en la familia y las que trabajamos tanto en las residencias de ancianos como en las escuelas infantiles”, ha señalado Begoña Zabalza, del movimiento feminista.

A las 20:00 h comenzará una manifestación desde Antoniutti, continuando por Navas de Tolosa, Ejército, plaza de la Paz, Conde Oliveto, Príncipe de Viana, San Ignacio, Estella, Yanguas y Miranda, Paseo de Sarasate y plaza del Castillo, donde finalizará.https://t.co/EBhOchE536 — Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) 8 de marzo de 2023

Este ha sido precisamente el motivo que ha llevado a Pui a volver a salir a la calle este 8 de marzo acompañada de sus amigas. Explica que ella fue la que se cogió un permiso en el trabajo para cuidar de sus padres y que antes se encargó de sus hijos. Denuncia que son tareas que siempre recaen en las mujeres cuando los hombres “podrían hacerlo igual de bien”. “Nosotras lo hemos heredado así y hay que cambiarlo”, ha solemnizado.

“Nos están asesinado, nos están violando y nos están agrediendo”, ha sentenciado Andreina, otra de las asistentes, que ha remarcado la importancia de salir a la calle para que se las escuche así como para “sensibilizar” a los jóvenes de su edad sobre la igualdad.

Antes de comenzar la manifestación las representantes del movimiento feminista han recordado lo que horas antes habían anunciado sus compañeras en Bilbao, que iniciarán un proceso para articular una convocatoria conjunta de huelga con “movimientos populares, sociales y sindicales”. “Exigimos el derecho universal a los cuidados y que estos dejen de ser negocio. Caminamos hacia huelga feminista general, y este 8 de marzo es el primer paso”, han asegurado, haciendo referencia al lema “Se os acabó el negocio de los cuidados. Revolución de los cuidados para cambiarlo todo”.

Por el momento no han querido ofrecer una fecha para la huelga, pero sí que han adelantado que se celebrará un día “que no sea 8 de marzo”. “Será un proceso que hagamos a medio plazo y necesitamos articular fuerzas para eso. Cuando tengamos una fecha concreta, la anunciaremos”, ha aclarado Naia Torrealdai, portavoz del Movimiento Feminista de Euskal Herria. Según han destacado, su intención no es que la huelga “sea un único día”, sino una movilización que se hará “desde antes” y en cuyo proceso esperan “que se unan muchas personas”.