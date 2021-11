La Justicia navarra reconoce indefinidos no fijos a interinos de más de 3 años

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha emitido una sentencia que fija en 3 años de contrato el plazo para que los interinos que ocupan una vacante estructural en la Administración sean considerados indefinidos no fijos. Además, les reconoce el derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado. Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa este miércoles el sindicato Afapna que, según recoge Europa Press, ha señalado que se trata de "un avance en los derechos laborales". "Lo mínimo que van a conseguir es una indemnización, aunque para nosotros el objetivo tiene que ser el bajar la interinidad al 8%", ha señalado la vicepresidenta del sindicato, Yolanda Erro.

Erro, que ha comparecido junto a la jefa de asesoría jurídica de esta organización, Esmeralda Landa, ha calificado esta sentencia como "pionera" y "novedosa dentro del ámbito judicial" porque "recoge por una parte la normativa europea del 3 de junio de 2021, que fijaba también en 3 años, y se tiene en cuenta la normativa estatal del Tribunal Supremo del 18 de junio del 2021". De esta forma, Erro ha considerado que "lo más lógico" sería retirar de la Oferta Pública de Empleo las vacantes de quienes vayan obteniendo una sentencia. Según ha añadido, los trabajadores que no hayan ido al juzgado y cuyas plazas salgan a OPE y resulten ocupadas, tendrán derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado.

"Indemnizaciones importantes que deberá abonar el Gobierno de Navarra salvo que, como dijimos en la mesa general, tenga prudencia con las Ofertas Públicas de Empleo y valore esperar, antes de sacar la convocatoria, a esa ley del Estado que está ahora en el Congreso de reducción de temporalidad de las Administraciones Públicas", ha añadido. Erro ha explicado que este caso concreto correspondía a un trabajador de los servicios generales con contrato administrativo para cubrir temporalmente una vacante con destino Gobierno de Navarra, cuya plaza fue ocupada en un concurso de traslados.

Paralización de la OPE y una solución "pactada"

Por todo ello, Erro ha realizado un llamamiento al consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, para mantener una negociación, "teniendo en cuenta, además que los propios juristas se han manifestado pidiendo una solución legislativa al problema de la temporalidad". "Vamos a pedir la paralización, con la sentencia en la mano, de la publicación de las convocatorias de esas Ofertas Públicas de Empleo hasta obtener una solución", ha reivindicado, tras anunciar que así lo expondrán al Ejecutivo a lo largo de la mañana en la mesa general.

En la misma línea se ha mostrado Landa, que ha considerado que el consejero Remírez "tiene que regularizar esta situación". "No tiene ningún sentido que tengamos que ir caso por caso al juzgado, pero no vamos a parar", ha asegurado. Por todo ello, ha realizado un llamamiento al consejero. "Queremos una solución pactada, que nos sentemos y que legislen, porque es su responsabilidad", ha añadido. También ha trasladado que la oferta de empleo público que actualmente propone Gobierno de Navarra "no tiene un efecto ejecutivo" y que "nace muerta". Según ha subrayado, para crear la OPE habría que garantizar que existe el dinero correspondiente para pagar a los interinos afectados. Y, por otro lado, no se conoce exactamente los términos de la Ley Iceta que se está tramitando actualmente.

Por último, ha advertido de que "falta una sentencia europea que se está esperando", sobre "si realmente los indefinidos no fijos son fijos". "Si esa sentencia dice que son fijos, estaremos en un follón de una magnitud impensable. Como sindicato, nos sentimos orgullosos de que por fin la sala haya reconocido que les corresponde una indemnización. Nos hubiese gustado que fueran 33 días, pero dejamos esa puerta abierta que no sabemos qué va a ocurrir", ha indicado.

El Gobierno de Navarra analizará "el grado de implicación"

Al respecto, preguntado por ello el vicepresidente y consejero responsable de Función Pública, Javier Remírez, ha señalado que el Ejecutivo foral analizará "qué grado de implicación" tiene la sentencia al considerar que "normalmente", como sucede con ésta, "obedecen a causas específicas y particulares de personas concretas, con una serie de casuísticas, y por tanto no suelen tener aplicación general". Con todo, ha insistido en "el compromiso" del Gobierno de Navarra al respecto. "Queremos reducir de manera drástica la temporalidad injustificada en la administración, pero reducirla conforme a la norma, ofreciendo certidumbres y con garantías jurídicas en un aspecto tan sensible como éste", ha manifestado, para añadir que ahora el Gobierno foral esperará a conocer "cómo queda y se consolida" el proyecto de ley que tramita el Congreso de los Diputados para abordar la temporalidad. Una vez quede despejada esa incógnita, ha señalado estudiarán "qué es de aplicación para Navarra" en función las competencias asumidas.

En este sentido, ha indicado que los primeros en ser contactados serán los representantes de los trabajadores en el marco de la mesa general de negociación, una vez se aclare las implicaciones de la nueva norma estatal y la necesidad de impulsar una norma específica en la comunidad foral. "A partir de ahí, las sentencias están para cumplirlas y ejecutarlas", ha zanjado.