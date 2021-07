La mitad de los ingresados por COVID-19 en Navarra son menores de 42 años pese a la bajada de incidencia de los jóvenes

La mitad de los pacientes ingresados en el Complejo Hospitalario de Navarra son menores de 42 años. Así lo afirma el último informe epidemiológico semanal del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), que abarca la semana del 19 al 25 de julio. La ola del virus comienza a decrecer entre las personas de 15 a 34 años, a pesar de que en el resto de edades sube la incidencia, que rebasa ya los 200 casos por 100.000 habitantes en todas las franjas.

En la red sanitaria de la Comunidad Foral de Navarra el número de hospitalizaciones por cuadros graves derivados de la COVID-19 ha aumentado hasta los 57 durante la última semana, diez más que la anterior. Además, de los navarros que han necesitado ser ingresados, pese a que se reparten por todas las edades, la mitad tiene menos de 42 años. Durante el último mes, se ha reducido 0,6 puntos el porcentaje de personas infectadas confirmadas que han requerido ser hospitalizadas —del 1,9% hace cuatro semanas al 1,3%—, y en el caso de los enfermos de COVID-19 que han tenido que ingresar en la UCI ha descendido del 0,5% de los casos al 0,2%.

Por otra parte, la probabilidad de ser hospitalizado por la COVID-19 aumenta con la edad, también en el caso de las personas vacunadas. Así, para los niños de 0 a 14 la probabilidad de ser ingresado es solamente del 0,3% para los no vacunados, y del 0% para los vacunados, tanto para los que lo estén parcialmente como para los que tengan la pauta completa. El porcentaje es parecido para los jóvenes de 15 a 29 años: para los no vacunados, la probabilidad de necesitar ser ingresado se sitúa en el 0,4%, para los vacunados parcialmente es del 0,2% y se reduce totalmente para los inmunizados.

En el grupo de edad de 30 a 64 años, no obstante, la posibilidad de necesitar atención sanitaria sube hasta el 4,8% para las personas que no han sido vacunadas; desciende al 3,3% para las que cuentan con la vacunación de forma parcial y hasta el 1,3% para los que están protegidos totalmente contra el virus. A partir de los 65 años, esa probabilidad escala hasta el 21,9% para los contagiados que no cuentan con la inmunización. En el caso de los vacunados parcialmente, cae hasta el 9%, y en el de los que tienen la pauta completa hasta el 6,8%.

"Comienza a retroceder la onda epidémica en el grupo de 15 a 34 años que está relacionada con una intensa interacción social en las pasadas semanas", indica el informe. La incidencia de la COVID-19 ha decrecido en la franja etaria de los 15 a los 34 años, si bien sigue siendo el grupo de edad más afectado en esta nueva ola de la pandemia, con 1.212 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Al contrario, en las personas menores de 15 años y en las mayores de 35 años la tasa de incidencia ha ascendido un 59% y un 13% respectivamente y sobrepasa los 200 casos por cada 100.000 habitantes.

Durante la semana del 19 al 25 de julio se detectaron en la comunidad foral 3.013 contagios, un 17% menos que la anterior. La variante delta sigue siendo la predominante en Navarra y es la responsable del 85% de los casos de los últimos siete días. Tras ella se coloca la variante alfa con el 11% de los casos.

"La incidencia de COVID-19 es mucho menor en personas con vacunación completa. Las personas no vacunadas presentan la mayor incidencia, pero aquellas que tienen vacunación parcial también tienen tasas llamativamente altas, por lo que conviene recordar que la protección de la vacuna no se alcanza hasta transcurridos 14 días tras la completar la pauta y que la relajación de las medidas preventivas tras recibir la primera dosis puede contrarrestar sobradamente la protección vacunal", apunta el informe epidemiológico del ISPLN.