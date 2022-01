Navarra prorroga otras dos semanas el pasaporte COVID y el cierre de bares y discotecas a la 1:00

El Gobierno de Navarra ha decidido mantener durante otras dos semanas la totalidad de las restricciones que fueron avaladas por la Justicia a las puertas de la Nochevieja para contener los contagios. Pese a que la incidencia acumulada encadena ya tres semanas de descenso, la presión hospitalaria y las muertes por COVID-19 no han dejado de crecer durante ese mismo periodo, por lo que el Ejecutivo de María Chivite ha optado por prorrogar hasta el 14 de febrero las restricciones de horario para la hostelería y el uso del pasaporte COVID.

El aumento de los contagios lleva a Navarra al nivel de muertes por COVID-19 más alto desde la segunda ola

Saber más

Así seguirá estando prohibida cualquier actividad no esencial -comercio, bares, restaurantes, discotecas, cines o teatros- desde la 1:00 hasta las 6:00. Además, en hostelería y restauración el consumo deberá ser siempre sentado en mesa pudiendo usarse únicamente las barras solo para pedir y recoger las consumiciones. Sí que se permite el consumo en mesas que cuenten con taburetes y se encuentren pegadas a la barra. Estas serán como máximo para dos personas y estarán a una distancia de 1,5 metros entre ellas, mismo número que se aplica a la distancia entre las propias mesas.

Asimismo, las mesas o grupos de mesas no podrán superar las diez personas garantizando la distancia de seguridad interpersonal de 70 cm entre ellas. El horario máximo del cierre de interiores de los establecimientos será las 1 horas. Asimismo, todas estas medidas serán aplicables para sociedades gastronómicas y peñas, así como piperos y similares.

También se prorroga el uso del pasaporte COVID para los mayores de 12 años para poder acceder a los locales de hostelería, discotecas, hoteles, albergues, residencias de ancianos, gimnasios o eventos multitudinarios en el interior.

Baja la incidencia pero aumenta la presión hospitalaria

Con un 92% más de personas ingresadas por COVID-19, un 25% más de pacientes en la UCI y más de 60 muertes que cuando se aprobaron las medidas el 27 de diciembre, la consejera de Salud, Santos Induráin, ha destacado la necesidad de mantener las restricciones para seguir frenando la pandemia y evitar un mayor impacto en los hospitales. "Necesitamos consolidar la tendencia decreciente porque la circulación sigue siendo muy intensa. Además, la tensión de los hospitales sigue en niveles muy altos", ha señalado Santos Induráin.

Todas estas medidas deberán contar con la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que en las dos anteriores ocasiones ya avaló por tratarse de medidas "necesarias, proporcionadas e idóneas", según los magistrados para contener los contagios. De contar con el aval de la Justicia, la prórroga entrará en vigor el 31 de enero, día en el que caduca la anterior Orden foral de la consejera de Salud, y estará vigente hasta el 14 de febrero.

La mayor preocupación del Ejecutivo foral está en el tensionamiento de la red hospitalaria y el cansancio de los sanitarios y de los profesionales de la Atención Primaria, también saturada. Más allá de las restricciones, para evitar un colapso de los hospitales, el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea) ha ampliado ya los espacios COVID en su principal hospital, habilitando nuevas plantas. También se están reprogramando cirugías no urgentes para no ocupar camas con pacientes de otras patologías y se siguen suspendiendo permisos y vacaciones a aquellos sanitarios a los que no se puede sustituir, especialmente profesionales de medicina y enfermería. Además, se va a prolongar el contrato a los más de 700 profesionales que fueron contratados de refuerzo tras el repunte del verano y cuyo contrato finalizaba a finales de enero. A la mayoría de ellos, se les va a alargar el contrato hasta al menos el verano.