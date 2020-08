El condenado por difundir una foto de la víctima de 'la manada' mientras era violada se libra de la cárcel tras una rebaja de un día en su pena

El hombre que fue condenado por el Juzgado de lo Penal Número 4 de Pamplona a dos años y un día de cárcel por haber difundido a través de su cuenta de Twitter una foto de la víctima de 'la manada', tomada cuando estaba siendo violada en Pamplona en la noche de San Fermines de 2016, no pisará la cárcel. La Sección Primera de la Audiencia de Navarra, al resolver sobre su recurso, ha rebajado en un día la pena por una cuestión técnica y, al no tener antecedentes penales, la rebaja de ese día es la que le permitirá no entrar en prisión.

De hecho, la Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha revocado la sentencia en dos extremos: el primero el relativo a la pena de prisión impuesta, que se ahora se fija en 2 años, por lo que probablemente eludirá ir a la cárcel y, el segundo, en lo relativo al importe de la cuota diaria de multa, que pasa de ser 12 euros diarios a 8 euros, ya que el acusado no tiene ingresos superiores al salario mínimo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en un comunicado.

"La chica supuestamente violada ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizá pensemos que solo era una golfa borracha...", escribió junto a la fotografía este joven de Valladolid el 6 de diciembre de 2017 a través de Twitter. Al finalizar el mensaje, además, utilizó el hashtag #La Manada, una acción que el propio juez del caso indicó que fue "para favorecer la difusión del mensaje". "La denunciante se ha visto ridiculizada y avergonzada (...) Familiares y conocidos que no conocían su condición de víctima en ese procedimiento se enteraron de dicha circunstancia", añadió el juez en aquel momento.

Según detalla la sentencia, la difusión de esa imagen, que estaba incluida en el sumario del caso y que además estaba prohibida por la Audiencia de Navarra, dio lugar a 64 comentarios, 13 likes y fue compartida 16 veces, lo que provocó, indica el escrito, una "revictimización" para la joven agredida, que pudo ser identificada por terceras personas como la víctima de 'la manada', lo que hizo que tuviera que someterse a tratamiento psicológico, abandonar sus estudios universitarios e incluso a mudarse durante más de tres meses a vivir al extranjero", tal y como denunció su abogada.

No se trata del único caso abierto relacionado con la víctima de 'la manada'. La Fiscalía de Barcelona pide dos años y medio de prisión para otro hombre que difundió varias imágenes de la chica y que está siendo investigado por un delito contra la integridad moral de la víctima. Además, el año pasado fue condenado a un año y medio de cárcel el creador de la web 'El tour de la manada' por el daño moral causado a la víctima, a la que tendrá que indemnizar con 15.000 euros.