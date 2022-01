Las UCI de Navarra reducen su ocupación en la última semana y los contagios caen más de un 20%

Navarra ha aliviado ligeramente la tensión de las UCI en la última semana, si bien todavía siguen en riesgo alto y las camas ocupadas en planta por pacientes con COVID-19 han aumentado. Este lunes hay 33 personas ingresadas en la unidad de críticos por las 37 de la semana pasada, mientras que en planta hay 276 pacientes con coronavirus por los 266 del lunes anterior.

Médicos de Urgencias de Navarra aseguran estar "agotados" por estar doblando turnos durante la sexta ola

Para poder atender a todos estos pacientes el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea) ha ampliado ya los espacios COVID en su principal hospital, habilitando nuevas plantas. También se están reprogramando cirugías no urgentes para no ocupar camas con pacientes de otras patologías y se siguen suspendiendo permisos y vacaciones a aquellos sanitarios a los que no se puede sustituir, especialmente profesionales de medicina y enfermería. Además, se va a prolongar el contrato a los más de 700 profesionales que fueron contratados de refuerzo tras el repunte del verano y cuyo contrato finalizaba a finales de enero. A la mayoría de ellos, se les va a alargar el contrato hasta al menos el verano.

En las últimas 24 horas se han registrado otros 11 nuevos ingresos en la red hospitalaria de la comunidad foral con síntomas graves provocados por la COVID-19. Además, una persona ha tenido que ser trasladadas a la UCI en estado crítico. También se ha notificado una muerte con COVID-19.

Mientras, los nuevos contagios continúan en ligero descenso, si bien continúan por encima de las cifras diarias de casos que se notificaban en anteriores olas. En el último día se han registrado 1.265 positivos tras haberse realizado 2.207 pruebas diagnósticas que sitúan la positividad en el 57,3%. La incidencia, si bien ya no es la más alta de España, sigue siendo superior a la media nacional y supera los 4.000 casos.

A este respecto, en las últimas horas el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha destacado que la comunidad foral ya acumula tres semanas con descenso de los contagios y ha señalado que esta semana se valorará la continuidad o modificación de las actuales medidas, que estarán en vigor hasta el 31 de enero. Una cuestión que se abordará, ha subrayado, "siempre de la mano de los expertos sanitarios y tratando de llegar a un punto de encuentro de reflexión compartida con las comunidades limítrofes" como Aragón, Euskadi y La Rioja.

En cuanto a la vacunación, este domingo se administraron 2.422 dosis en Navarra, con lo que el total de inoculadas asciende a 1.327.093. Las personas con pauta completa son 543.517.