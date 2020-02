La Ertzaintza abre expediente a siete jóvenes por encadenarse y cortar el tráfico a modo de protesta por el derrumbe de Zaldibar

Con una pancarta en la que se leía el mensaje "precariedad asesina", trajes de seguridad, mascarillas y atados con cadenas, un grupo de jóvenes ha cortado la carretera que une los municipios de Eibar y Ermua -ambos cercanos a Zaldibar- a modo de protesta por la gestión del Gobierno vasco tras el derrumbe ocurrido el pasado jueves, 6 de febrero, que sepultó a dos trabajadores que aún siguen en paradero desconocido.

Los jóvenes, que pertenecen a la organización abertzale Ernai, han cortado los accesos con cadenas y luego se han atado a ellas con bridas en la carretera Bi-3344, a la altura de la rotonda de acceso a Eibar al rededor de las 8:15 de este lunes, lo que ha causado que durante aproximadamente una hora la circulación haya quedado cortada, hasta que la Ertzaintza ha roto las cadenas que portaban y ha abierto expediente por desórdenes públicos a siete de ellos.

"Por lo que están viviendo los vecinos de Eitzaga y alrededores se nota el enfado de la sociedad, pero para el Gobierno vasco no es suficiente. No son suficientes las discusiones en twitter, no son suficientes las movilizaciones masivas de la semana pasada y tampoco será suficiente la acción de hoy. Lo que queremos con esto es romper con la normalidad con la que está actuando el Gobierno vasco. Hoy queremos denunciar que dos trabajadores siguen bajo tierra en el vertedero. Queremos denunciar que no sabemos qué agua estamos bebiendo ni qué aire estamos respirando y queremos denunciar la corrupción y el clientelismo del PNV. Por ello, vamos a seguir movilizándonos y animamos a Euskal Herria a que lo haga", ha denunciado a través de las redes sociales Izar Hernando a través de la cuenta de Twitter de Ernai.

🗨️ #ZaldibarArgitu | "Jaurlaritzaren normalitatearekin" hausteko moztu dugu trafikoa. Egoera larria da eta gazteok ez gaude prest haien zurikeria onartzeko.



Langileak, osasuna eta erantzukizunak ✊#EHBizipic.twitter.com/aRg39R3Oxz — Ernai (@ernaigazte) February 17, 2020

El lehendakari, Iñigo Urkullu –después de haber tardado seis días en acudir a la zona afectada y reunirse con las familias– ofrecerá este martes en la Diputación Permanente del Parlamento de Vitoria explicaciones sobre las gestiones que ha llevado a cabo el Gobierno vasco, criticadas tanto por la oposición como por los ciudadanos y familiares de los trabajadores desaparecidos. A la misma hora, la plataforma Zaldibar Argitu ha convocado una concentración frente al Parlamento Vasco para dar explicaciones sobre los sucesos del vertedero de Zaldibar.