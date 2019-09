Manifestación por el clima en Bilbao: "Tenemos derecho a un planeta limpio y nos lo están quitando"

Miles de personas se han movilizado este viernes en Bilbao en una manifestación que ha dado comienzo frente al Museo Guggenheim. Jóvenes de toda Bizkaia acompañados por diversas asociaciones, ONGs y algunos partidos políticos han recorrido las calles de la capital vizcaína al grito de: "Gure planeta ez dago salgai!" ("Nuestro planeta no está en venta") para exigir medidas reales contra el cambio climático.

Becca y Sandra son de Canadá y Alemania respectivamente, pero ambas llevan años viviendo en Bilbao. Sandra ha explicado que en el país germano tienen mucho en cuenta el tema del reciclaje y del cambio climático, una cuestión que también ve en las ciudades vascas. Sin embargo, ha asegurado que en algunos pueblos del País Vasco o en ciudades del resto de España "no son tan conscientes". Por su parte, Becca ha destacado que "en comparación con Canadá, Euskadi es un sitio muy avanzado en cuanto a medidas contra el cambio climático y el calentamiento global".

Naroa, Izaro, Irune y Garazi, de 14 años, han llevado una pancarta con la frase "How dare you", tres palabras que se han convertido en el eslogan principal de la joven activista Greta Thunberg.

"La gente mayor está acabando con nuestro planeta y parece que les da igual, pero tenemos que vivir nosotros en él. Tenemos derecho a un planeta limpio y nos lo están quitando. Los políticos hablan mucho pero no mueven ni un dedo, si no nos movilizamos no van a hacer nada", ha señalado Naroa.

Durante la mañana de este viernes, alrededor de 2.000 jóvenes se han concentrado frente al Ayuntamiento de Bilbao para reclamar medidas urgentes contra el cambio climático. En castellano, en euskera y hasta en inglés al grito de "Bilbon gaude, planetaren alde" ("Estamos en Bilbao a favor del planeta") han exigido a los políticos y a la sociedad en general que sean responsables con el consumo y el medio ambiente.

"Esto no es un capítulo de Black Mirror, es real"

En declaraciones a los medios de comunicación, miembros de la Alianza por la Emergencia Climática, han explicado que la situación en la que se encuentra el planeta es "crítica" ya que se trata de una "emergencia climática". Por ello, han pedido "medidas reales y efectivas en unos horizontes realistas y que no se produzcan para 2040-2050 como se viene reiterando, puesto que para esas fechas las acciones que se lleven a cabo no tendrán ninguna efectividad".

Entre las pancartas más originales que se han visto en ambas movilizaciones, la que ha tenido lugar a las 11:00 de la mañana frente al Ayuntamiento y la de las 19:00 frente al Museo Guggenheim han destacado algunas que rezaban "¿Par qué estudio, si no hay futuro?", "Esto no es un capítulo de Black Mirror, es real" o "Hay más plástico que sentido común".