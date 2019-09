Huelga mundial por el clima en Euskadi: "Han hecho que tengamos que luchar por algo que no deberíamos"

Alrededor de 2.000 jóvenes se han concentrado este viernes 27 de septiembre frente al Ayuntamiento de Bilbao para reclamar medidas urgentes contra el cambio climático. En castellano, en euskera y hasta en inglés al grito de "Bilbon gaude, planetaren alde" ("estamos en Bilbao a favor del planeta") han exigido a los políticos y a la sociedad en general que sean responsables con el consumo y el medio ambiente. Para ello, han acordado que realizarán durante todo el día una huelga de estudiantes, trabajadores y consumo y una manifestación que tendrá lugar a las 19:00 frente al Museo Guggenheim de la capital vizcaína.

Entre la multitud, Ane Larrea, Haizea Rodríguez y Zaira Campo, de 14 años, han faltado su clase en Deustuko Ikastola para concienciar a las personas de que "este es el único planeta que hay" y que "no pueden seguir destrozándolo". En sus pancartas se han podido leer mensajes como "No hay tiempo" con el dibujo de un reloj de arena que en la parte de abajo tiene fuego y en la parte de arriba hay dibujado un oso polar y hielos que se van derritiendo poco a poco o "El planeta no es desechable".

Ane Larrea, Haizea Rodríguez, Zaira Campo y el resto de sus amigas en la concentración de Bilbao Eldiarionorte.es

"Las generaciones anteriores no eran conscientes de lo que estaban haciendo, pero su egoísmo y sus acciones, aunque a ellos no les vayan a afectar mucho, a sus hijos y sus nietos sí. Han hecho que tengamos que luchar por algo que no deberíamos. Nos estamos quedando sin planeta donde vivir, se están cargando el Amazonas, por ejemplo, que es el pulmón del mundo y sin pulmón difícil veo sobrevivir", ha señalado Rodríguez.

En forma de performance, Viviana, de 27 años, lleva en la cabeza una bolsa de papel 100% reciclable, para concienciar y reflexionar acerca del excesivo uso del plástico que está haciendo la sociedad. Entre los carteles de la multitud de personas que se han acercado hasta el Ayuntamiento de Bilbao se han leído mensajes como "Hay más plástico que sentido común" o "Si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado.

Viviana se ha pasado toda la concentración con una bolsa 100% reciclable en la cabeza en modo de performance Eldiarionorte.es

Declaración de emergencia climática en Vitoria

Este viernes en Vitoria, el pleno del Ayuntamiento, que ha realizado un parón a las 12:00, ha aprobado la declaración de emergencia climática impulsada por una quincena de sindicatos y asociaciones con los votos favorables de EH Bildu y PP y la abstención del equipo de Gobierno (PNV-PSE).

En dicha declaración, el Ayuntamiento se compromete a "establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios" para reducir la emisión de gases de efecto invernadero "para llegar al balance neto cero no más tarde de 2040 y a ser posible antes de 2035". Los ediles de Elkarrekin Vitoria no han asistido a la sesión plenaria porque han decidido secundar la huelga por el clima convocada a nivel internacional y que en Vitoria tendrá su punto álgido este mediodía con una concentración en la Virgen Blanca.

Empiezan las movilizaciones en Euskal Herria contra el cambio climático. En el Boulevard de Donostia, con el acto Javier Bardem. Información durante la jornada en @naiz_infopic.twitter.com/dZf8IUcX7H — naiz: (@naiz_info) September 27, 2019

El Zinemaldia de Donosti ha convertido estos días a San Sebastían en una ciudad repleta de estrellas de cine. Algunos de estos famosos, como el actor Javier Bardem, no han querido perderse las movilizaciones que se han realizado en la capital guipuzcoana contra el cambio climático y para exigir a las instituciones medidas "reales" para combatirlo. El actor, que ha salido a las calles este viernes junto con miles de jóvenes, ha aparecido junto a un cartel en el que se leía "Emergencia climática, soluciones ya".