Sánchez envía a Euskadi 500.000 mascarillas y Urkullu le pide que aclare sus recomendaciones

Tras la reunión entre presidentes autonómicos y Pedro Sánchez mantenida este domingo, Iñigo Urkullu ha criticado la "permanente escenificación" del presidente del Gobierno y le ha exigido "certezas" sobre las acciones que van a llevar a cabo ante la crisis del coronavirus. Urkullu ha pedido a Sánchez que aborde un "trabajo más horizontal y cooperativo" con las comunidades autónomas, "basado en una comunicación fluida y anticipada a cualquier estrategia comunicativa".

La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha recibido del Ministerio de Sanidad a lo largo de la tarde y noche del sábado, y durante la mañana de este domingo, un total de 494.000 mascarillas higiénicas: 74.000 en Álava, 258.000 en Bizkaia y 162.000 en Gipuzkoa. Las mascarillas se entregarán al Gobierno vasco desde la propia Delegación y las Subdelegaciones en Bizkaia y Gipuzkoa para su posterior distribución entre la población por personal de Protección Civil. Sin embargo, Urkullu ha recalcado que son necesarias las "certezas sobre las mascarillas, los test, la llegada y distribución de suministros", ya que, según Urkullu, "esta última semana, se han vuelto a proponer, en cuestión de horas, criterios opuestos". El lehendakari ha criticado que en las reuniones celebradas el miércoles y jueves "no se ofrecieron directrices sobre el uso y distribución de mascarillas", sin embargo, ayer, "los Ministros ofrecieron una rueda de prensa" y las mascarillas se comenzarán a repartir mañana a pesar de que aún "no cuenten con una planificación clara".

De esta manera, ha vuelto a recordar que "colaboración y coordinación no es imposición" y ha reclamado "una reconsideración urgente" sobre el formato y método de trabajo "no compartido", porque "no es admisible la desorientación que provocan", y le ha exigido claridad respecto a la 'desescalada', el 'plan de vuelta a la normalidad', los supuestos acuerdos de Estado que, a su juicio, deben hacerse "desde la especificidad y la singularidad".

Una radiografía de Euskadi en tres imágenes

Se trata de la quinta reunión telemática que han mantenido los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, en un domingo que Urkullu ha señalado como "especial" debido a que enEuskadi se celebra el Aberri Eguna. Una vez celebrada, el lehendakari ha realizado una "radiografía" de la situación actual en Euskadi con el coronavirus dividida en tres imágenes. La primera, refleja que los datos de contagio, hospitalización y ocupación de UCIs "siguen evolucionando de forma favorable". La segunda, una imagen en la que se atraviesan "carencias puntuales de suministros" que se han podido solventar. La tercera y última, es la situación en la que el aumento de las personas fallecidas por el virus "siguen constituyendo un mazazo diario, especialmente en las residencias de mayores".

A pesar de ello, el Lehendakari ha querido recordar "la enorme complejidad del problema" y ha asegurado que "le consta que todos estamos volcados en hacer todo lo humana y materialmente posible para la mejor y más pronta superación de esta crisis".