La mejor tradición del blues desembarca en El Almacén de Little Bobby con The Chris O'Leary Band

The Chris O’Leary Band, la formación liderada por el cantante y armonicista estadounidense Chris O’Leary, desembarcará este martes 15 de mayo en Santander dentro de su primera gira por España, en un concierto organizado por Los Huesos de Portobello que se celebrará a partir de las 21.00 horas en El Almacén de Little Bobby.

En esta nueva cita musical se podrá disfrutar en directo de la mejor tradición del blues norteamericano y de los sonidos más característicos de Chicago, Memphis y Nueva Orleans, a cargo de la banda del que es considerado como el heredero del mítico Levon Helm.

Este calificativo que le otorga la prensa especializada llega porque Chris O’Leary empezó su andadura como frontman, cantante principal y armónica de The Barn Burners, la banda de la leyenda y ganador de un Grammy Levon Helm. Durante seis años giraron por todo Estados Unidos y Canadá, "arrasando con su directo y creando una legión de incondicionales", según explica la promotora del evento.

Chris O’Leary, que ha compartido escenario con artistas como Bobby Keys, Jimmy Vivino o el legendario James Cotton y ha participado en grabaciones de ilustres como Bill Perry o Hubert Sumlin, arrancó su carrera en solitario con el disco 'Mr. Used to Be', que fue premiado en 2011 como el mejor debut discográfico en los Blues Blast Awards y nominado como mejor artista en los American Blues Music Awards.

Desde su nacimiento y puesta de largo solo han pasado dos veces más por el estudio de grabación, que dieron lugar a los álbumes 'Waiting for the phone to ring' en 2012 y 'Gonna die tryin' en 2015). Su otra referencia es un directo grabado en Basilea en 2014 que constituye una puerta de entrada a la banda y un presagio de lo que se podrá ver en su concierto en Cantabria.

A la formación que acompañará a Chris O’Leary sobre el escenario en Santander se suma el guitarrista Chris Vitarello, estrella neoyorquina del blues y uno de los baluartes del jazz blues moderno a lomos de su Fender, la base rítmica a cargo del bajista Matt Raymond y el batería Andrei Koribanics, y una sección de vientos que incluye a Chris DiFrancesco con el saxo barítono y Andy Stahl con el saxo tenor.

El Almacén de Little Bobby (Calle del Sol, 20) abrirá sus puertas este martes 15 a las 20.30 horas y está previsto que el directo de The Chris O’Leary Band comience a partir de las 21.00 horas. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada por 17 euros en la Tienda SOF de Santander (Calle Cubo, 1) o a través de internet en entradas.liberbank.es y por 20 euros en taquilla el mismo día del evento.

El concierto de The Chris O’Leary Band en Santander está organizado por Los Huesos de Portobello, una promotora musical que lleva trabajando en Cantabria desde 1996, especializada en la contratación y programación de artistas nacionales e internacionales, programando en salas, teatros, centros culturales y recintos al aire libre, ya sea en festivales o ciclos, tanto en producciones propias como en colaboración con distintas entidades y empresas privadas.