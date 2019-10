Sale a la venta en Estados Unidos un cuadro pintado por Leonora Carrington en Santander

La galería norteamerina Wendi Norris (San Francisco) tiene a la venta el cuadro 'Down Below' (1940, óleo, 40×59.7 cm) que la pintora surrealista Leonora Carrington pintó en Santander en la década de los años 40 del pasado siglo. El cuadro está firmado por la autora y fechado el 12 de diciembre de 1940 en la capital de Cantabria. En la dedicatoria se recoge la leyenda "Para ti, Renato, en nombre de la Magia, el verde que es mi color".

El Renato de la dedicatoria es Renato Leduc, un mexicano a quien Leonora Carrington conoció en París en 1937 y con quien se casaría en Lisboa para huir de la península. El primer encuentro con Leduc fue previo a la estancia en Santander. A París, Carrington acudió desde Londres para encontrarse con Max Ernst, quien fue su amante. Internado este por la ocupación nazi en un campo de concentración, Carrington sufrió una crisis nerviosa en España, que la llevó a ser recluida en Santander. Cuando por intermediación de un familiar consiguió abandonar el sanatorio del doctor Morales volvió a encontrarse con Leduc.

No fue precisamente grato el paso de Carrington por Santander. Internada bajo vigilancia permanente en el sanatorio del doctor Morales, pasó un año sometida a un tratamiento de Cardiazol (electroshock químico). Atada a la cama, su paso por el infierno de la capital cántabra fue transcrito en sus 'Memorias de abajo', que llevan el mismo título que el óleo que pintó en Santander y que ahora sale a subasta.

En sus memorias relata el paso por el sanatorio de Santander ya desaparecido: "Me metieron en un coche en dirección a Santander (...). Durante el trayecto, me administraron tres veces Luminal y una inyección en la espina dorsal: anestesia sistémica. Y me entregaron como un cadáver al doctor Morales".

Instituciones españolas suelen realizar compras y acudir a subastas internacionales para hacer acopio de patrimonio español significado o hacerse con obras vinculadas de un modo. Ningún museo de Santander y Cantabria dispone de una obra de la pintora británico-mexicana, una de las grandes figuras del surrealismo internacional y amiga íntima de Remedios Varo, pintora española y epítome del exilio español en México.