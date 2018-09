La patrona de Cantabria, San Cipriano y otros planes para el fin de semana

A punto de acabar la temporada estival, Cantabria no descuida uno de sus 'findes' grandes. La fiestas de San Mateo de Reinosa, San Cipriano en Cartes y La Bien Aparecida en Ampuero, protagonizarán unos días festivos cargados de actividades que despedirán el verano con buen sabor de boca.

Comenzando por el viernes, el gaitero Carlos Núñez dará un concierto en La Cueva del Soplao desde las 20.30 horas. Este espectáculo contará con un entorno inigualable para la música celta y con un artista calificado como uno de los mejores gaiteros del mundo.

En contraposición y optando por sonidos menos tradicionales, las fiestas de San Mateo de Reinosa tendrán el viernes al camaleónico artista King África. El argentino estará en la Plaza de España desde las 22.00 horas y, en una clara apuesta por la música en directo, el sábado será el turno del grupo Midnight a partir de las 21.00 horas con un concierto de rock que celebrará el tercer aniversario de la banda cántabra.

El mismo viernes pero en la sala Black Bird aquellos seguidores de la música psicodélica podrán disfrutar del espectáculo Blackbeard Psych Fest desde las 17.00. Con grupos de renombre como los australianos Buried Feather o los españoles Amonite, este festival contará también con varios Dj´s locales e incluso con un mercadillo.

El sábado 15 es La Bien Aparecida, y por tanto, festivo en Cantabria. Desde las 22.00 horas en la Plaza Mayor de Ampuero tendrá lugar la celebración de la Fiesta de la Rosa, una tradición que recuerda la forma de 'ligar' de nuestros mayores pero acompañada por una música y un ambiente más actual.

Ese día pero un contexto muy diferente, El Muelle del Centro Botín será el mejor escenario para disfrutar de la música disco. En una fiesta denominada como "de fin de verano", el DJ Viktor Flores ambientará la capital cántabra con música house de los años 70,80 y 90. Además, el chef Jesús Sánchez preparará una cena-cocktail para la ocasión.

En otra zona de Santander también habrá música, pero de otro tipo. Los Raqueros del Jazz coparán el último fin de semana de conciertos con Carles Benavent Trío el sábado, y con Jazztedigo y The Boogies and The Bugas el domingo. Todas las actuaciones serán en la calle del Sol excepto la de Carles Benavent Trío que será en el Rvbicón.

El domingo también es festivo, pero en esta ocasión por ser San Cipriano. El día de Cantabria se celebrará como siempre en Cartes con la tradicional subida a la Ermita de la Pradera, lo que precederá a la fiesta nocturna con romería y verbena a cargo de la orquesta Kosmos y diferentes DJ´s.

Y los que prefieran eludir este tipo de eventos religiosos podrán irse al otro lado de Cantabria a celebrar el Festival Marítimo de Castro Urdiales ¡A la mar!. Durante todo el fin de semana se ofrecerán conferencias, exposiciones e incluso talleres gastronómicos que contarán todo lo que rodea a los océanos en general y al mar Cantábrico en particular.