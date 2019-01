Gema Igual elude pronunciarse sobre los audios manipulados de las firmas de la UC: "No tengo conocimiento de ello"

Gema Igual ha eludido este lunes pronunciarse sobre la manipulación de las grabaciones relacionadas con las supuestas firmas falsas de la UC que buscaban implicar en una trama al líder socialista en la ciudad, Pedro Casares. La alcaldesa de Santander, a preguntas de este medio, ha asegurado que no tiene "conocimiento" sobre si los audios "están o no manipulados" y de quién los ha filtrado.

"Ya me he manifestado al respecto de lo que yo hubiese hecho, pero no tengo mayor conocimiento". Así ha zanjado el asunto en la inauguración de las obras de ampliación del edificio de la piscina del complejo deportivo Ruth Beitia, tras la exclusiva de eldiario.es del pasado viernes en la que los audios completos revelan que los que fueron publicados por un medio de comunicación habían sido editados, recortados o sacados de contexto para salpicar al secretario general del PSOE en Santander a seis meses de las elecciones municipales.

Previamente, cuando se hicieron públicas las grabaciones manipuladas, Igual consideró "realmente grave" la presunta falsificación de las firmas, así como que "alguien no se abstenga de poder beneficiar o perjudicar, por el cargo que ostenta, a alguien de su entorno", refiriéndose al ahora candidato del PSOE a la Alcaldía, que también es profesor.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Pablo Coto, negó en todo momento la falsificación de su firma en el tribunal y reconoció la autoría durante la reunión que mantuvo en diciembre de 2015 con el profesor Manuel Agüeros.

Los hechos se remontan al año 2012 y se refieren a la adjudicación de tres becas para distintos proyectos de investigación al economista Javier López, miembro a su vez del PSOE de Santander. Posteriormente, la Justicia archivó la causa abierta tras una denuncia previa a la publicación de las grabaciones por "la inexistencia de pruebas que permitan determinar la autoría de las firmas".