Mazón traslada al rey que apoyará a Sánchez si cumple con Cantabria: "No nos vamos a dejar engañar una vez más"

José María Mazón ha inaugurado este martes la ronda de contactos con el rey Felipe VI para estudiar la gobernabilidad de la XIII Legislatura. Durante el encuentro, el diputado regionalista ha vuelto a poner encima de la mesa sus condiciones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez: que el candidato socialista cumpla con sus compromisos con Cantabria.

"El PRC no va a admitir en esta ocasión simples palabras, no nos vamos a dejar engañar una vez más", ha subrayado el diputado regionalista sobre los asuntos que su partido lleva reclamando desde que decidió presentarse a las elecciones generales.

En este sentido, el diputado regionalista ha manifestado su intención de garantizar la gobernabilidad y estabilidad del país "siempre que los intereses de Cantabria estén garantizados y se materialicen los compromisos ya adquiridos". "Es una condición indispensable y es el momento de exigir fehacientemente que se cumplan", ha resaltado en una rueda de prensa posterior al encuentro con el jefe del Estado en el Palacio de la Zarzuela.

Las conexiones ferroviarias con Palencia y con Bilbao o el pago de las obras de Valdecilla son los compromisos que ha citado Mazón, aunque, a preguntas de los periodistas, no ha sabido concretar ni cuantía económica ni plazos. No obstante, ha manifestado que "no es una cantidad que vaya a arruinar al Estado ni mucho menos", sino que, a su juicio, "es algo asumible".

Asimismo, el diputado regionalista también ha trasladado al rey que el PRC es "un partido constitucionalista" y que, como tal, "no pactará con nadie que ponga en duda el Estado de las Autonomías" ni aceptará "ninguna concesión a los independentistas que ponga en juego la unidad de España".

Finalmente, ha señalado a la prensa que el presidente del Gobierno en funciones llamó a Revilla tras las elecciones autonómicas para felicitarle por el resultado cosechado en ambos comicios y que se emplazaron a una nueva conversación con posterioridad. Por su parte, el propio Mazón ha confirmado que ha mantenido contactos con el PSOE, concretamente con la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, para hablar sobre la composición del Grupo Mixto, pero no sobre su apoyo a Pedro Sánchez.

Trascendencia de su apoyo

El reciente informe de los letrados del Congreso, en el que establecen que la mayoría de la Cámara se contabilice sobre 350 a pesar de la suspensión de los cuatro políticos presos independentistas, acarrea que Sánchez siga necesitando 176 votos favorables para salir investido. No obstante, en una segunda vuelta en la que necesitaría más 'síes' que 'noes', al candidato socialista le bastarían 174 apoyos.

En una hipotética situación en la que Unidas Podemos (42), PNV (6), Compromis (1) Coalición Canaria (2) y el PRC (1) dieran su voto favorable sumarían 175 -con los 123 del PSOE-, y en ese caso, el respaldo de Mazón sería irrelevante. Sin embargo, el escenario es muy complejo y está muy abierto, puesto que los apoyos pueden salir de negociaciones autonómicas como en Navarra y Canarias, por lo que todavía no hay nada decidido y es difícil calcular la trascendencia que tendrá finalmente el diputado regionalista para la investidura.