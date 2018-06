El PRC presenta una propuesta de resolución en la que reclama al Gobierno que no pacte con el exdirector de Cantur

El PRC no quiere que se extienda el incendio desatado como consecuencia de las negociaciones abiertas entre la empresa pública Cantur y el exdirector de este organismo durante el anterior bipartito, Diego Higuera, acusado de un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos por valor de 133.000 euros durante el ejercicio de su cargo, y se ha propuesto establecer un cortafuegos que despeje todas las dudas y apague las llamas respecto al supuesto acuerdo que lo libraría de la cárcel a cambio de que asuma la culpa y devuelva el dinero.

Tras unos días en los que todos los partidos de la oposición han acusado a los regionalistas, y especialmente al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por su "connivencia" con lo que denominan "corruptos confesos", la estrategia del PRC ha dado un giro de 180 grados con la presentación en el Parlamento de una propuesta de resolución en el marco del Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, en la que exigen que no se llegue a ningún tipo de pacto judicial previo que pueda reducir la pena que reclamaba la Fiscalía.

Previamente, el propio Ministerio Fiscal había desmentido tajantemente que se hubiera sumado al acuerdo con la defensa del acusado ni que hubiese aceptado una reducción de la pena de los siete a los dos años, una condena que impediría que Higuera entrara en prisión por este caso.

Tras la polémica suscitada, el consejero de Turismo, Francisco Martín, aseguró que "no hay acuerdo" entre los abogados de la acusación y la defensa del exdirector de la empresa pública. Sin embargo, sí reconoció que se estaban produciendo negociaciones y conversaciones entre letrados para llegar a un acuerdo favorable para ambas partes.

Martín admitió también que dichas conversaciones están "autorizadas" por el Consejo de Administración de Cantur, del que él es el máximo responsable político, por lo que la nueva postura pública del PRC en el Parlamento supone una rectificación en toda regla a esta estrategia.

En el texto registrado por los regionalistas, el Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a "continuar con la persecución de cualquier forma de corrupción política o administrativa que pudiera darse en la Comunidad Autónoma de Cantabria, actuando en el ámbito administrativo o interponiendo las denuncias ante la Fiscalía o los tribunales cuando se tuviera conocimiento de la posible comisión de un delito, y en su caso, presentando si fuera necesario querellas para la defensa de los intereses generales de Cantabria".

También refleja esta propuesta de resolución que el Ejecutivo "no llegará a ningún acuerdo con los procesados por delitos vinculados a la corrupción y mostrará su conformidad a los posicionamientos del Ministerio Fiscal en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma", despejando así cualquier posibilidad de acuerdo con Higuera, como se había barajado en estos últimos días.

El PSOE censura el acuerdo

El supuesto acuerdo con Higuera no ha sido censurado únicamente por la oposición, sino que el propio socio de los regionalistas, el PSOE, ha mostrado en las últimas horas su rechazo a cualquier tipo de negociación. A través de la secretaria de Organización, Noelia Cobo, los socialistas cántabros han expresado su "preocupación" y han defendido la necesidad de que la acción del Gobierno sea "ejemplarizante".

Cobo ha explicado que desde su partido entienden que "la justicia debe de seguir su curso garantizando la recuperación del patrimonio malversado por el exdirectivo de Cantur" y ha indicado que "el PSOE no comparte que se plantee ningún acuerdo judicial o extrajudicial que rebaje las pretensiones de la Fiscalía ante un posible delito de malversación continuada de fondos públicos para fines privados", ha añadido.

La dirigente socialista ha defendido que "no hay justicia si la misma no es entendida por el pueblo" y ha subrayado que "la ciudadanía de Cantabria no entendería que no se depurasen todas las responsabilidades penales hasta el final en un caso como el que nos atañe".

Además, Cobo ha confiado en la validez de las declaraciones del consejero de Turismo, Francisco Martín, que desmintió el posible acuerdo anunciado entre la

defensa de Higuera y el Gobierno de Cantabria, pero ha recordado a Miguel Ángel Revilla la necesidad de pedir explicaciones a los responsables de esta sociedad dependiente del PRC para "clarificar estos hechos y explicar los motivos del acuerdo del Consejo de Administración de Cantur".

"Estamos convencidos que en el caso de que esas explicaciones no sean convincentes e inequívocas, el presidente tomará las medidas oportunas", ha puntualizado la número 2 del PSOE, solo unos minutos antes que el propio PRC descartara esta posibilidad a través de la presentación de la propuesta de resolución que se debatirá este jueves en el Parlamento de Cantabria.