El PSOE muestra su "preocupación" por el supuesto acuerdo entre Cantur y la defensa de Higuera

El PSOE de Cantabria ha mostrado hoy su "preocupación" por la existencia de un supuesto acuerdo entre la empresa pública Cantur y la defensa del exdirector general de esta sociedad Diego Higuera para rebajar de siete a dos años la pena de cárcel por el delito continuado de malversación de fondos públicos.

La secretaria de Organización del partido, Noelia Cobo, ha manifestado este martes en un comunicado que desde el PSOE "entendemos que la justicia debe de seguir su curso garantizando la recuperación del patrimonio malversado por el exdirectivo de Cantur", que está acusado por haber desviado de la empresa más de 130.000 euros de dinero público para gastos personales.

"No compartimos que se plantee ningún acuerdo judicial o extrajudicial que rebaje las pretensiones de la Fiscalía ante un posible delito de malversación continuada de fondos públicos para fines privados", ha añadido.

Desde el PSOE han defendido la necesidad de que la acción del Gobierno de Cantabria debe ser "ejemplarizante" y han reiterado su compromiso por "trabajar de manera activa a la hora de evitar este tipo de comportamientos en las personas que a través de los partidos políticos acceden a puestos de representación pública".

La dirigente socialista ha defendido que "no hay justicia si la misma no es entendida por el pueblo y, por tanto, creemos que la ciudadanía de Cantabria no entendería que no se depurasen todas las responsabilidades penales hasta el final en un caso como el que nos atañe".

Cobo ha confiado en "la validez" de las declaraciones del consejero Francisco Martin desmintiendo el posible acuerdo, pero ha recordado al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, la necesidad de "pedir explicaciones a los responsables de esta sociedad dependiente de una de sus consejerías para clarificar estos hechos y explicar los motivos del acuerdo del Consejo de Administración de Cantur".

"Estamos convencidos que, en el caso de que esas explicaciones no sean convincentes e inequívocas, el presidente tomará las medidas oportunas", ha puntualizado.