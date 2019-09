El Parlamento de Cantabria retoma su actividad a medio gas y con la vista puesta en unas nuevas elecciones

El Parlamento de Cantabria celebró el último pleno de la pasada legislatura el 25 de marzo de 2019. Desde aquella sesión, que sirvió para aprobar la Ley de Cantabria del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias como asunto más destacado, han pasado seis meses en los que la actividad parlamentaria ha sido prácticamente nula. En este medio año, la Cámara autonómica tan solo había retomado sus debates para la investidura del presidente y la presentación de los nuevos consejeros del Ejecutivo PRC-PSOE que se formó tras las elecciones.

Sin embargo, la apertura de un nuevo periodo de sesiones este pasado martes, que concluirá a finales de año con la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020, no ha acelerado mucho más las cosas, que siguen a medio gas en el antiguo Hospital de San Rafael. Ahora, con la inminente convocatoria de elecciones generales, los partidos con representación en la Cámara se preparan para salir de nuevo a la calle a pedir el voto, lo que influirá directamente en los debates y provocará un nuevo parón como consecuencia de esta campaña exprés.

El primer pleno ordinario de la legislatura, que se trasladó de día con motivo de la festividad de San Cipriano, se saldó con sendas proposiciones no de ley de PP y Ciudadanos sobre presión fiscal y tributaria, así como una interpelación de los populares en el mismo sentido.

Guillermo Blanco saluda a Mónica Quevedo. | BUBY REY

Además, el Parlamento celebrará este lunes otra sesión ordinaria con tan solo cinco puntos en el orden del día: tres iniciativas del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Ciudadanos que abordarán asuntos como la fiscalidad, la captación de agua del embalse del Ebro y Vuelta Ostrera, y una interpelación al Gobierno sobre estabilidad presupuestaria.

La 'vuelta al cole' de los diputados cántabros está siendo más tranquila de lo esperado, más aún si se tiene en cuenta el largo periodo de inactividad y la batería de leyes y propuestas que se quedaron en el tintero la pasada legislatura, bien por falta de tiempo o por ausencia de una mayoría del bipartito PRC-PSOE para sacarlas adelante en el hemiciclo, algo que no ocurre actualmente.

Vox, ausente

Entre las mayores novedades de la actual legislatura está la presencia de Vox, que consiguió por primera vez dos representantes en la Cámara autonómica el pasado 26 de mayo, aunque con una influencia muy escasa hasta el momento en el día a día del Parlamento. De hecho, es la única fuerza de la oposición que aún no se ha estrenado oficialmente en el pleno, ya que no ha presentado ni una sola iniciativa para su debate en los dos primeros plenos y en este solo habrá una interpelación al Gobierno que se incluyó en el orden del día fuera de plazo, sobre la bocina.

Uno de sus diputados, Armando Blanco, intervino por primera vez en la tribuna esta pasada semana, pero aún no ha iniciado ningún expediente, no ha solicitado información al Gobierno, no ha presentado mociones, ni interpelaciones o preguntas para los responsables del Ejecutivo PRC-PSOE, por lo que permanece inédito en este arranque del curso parlamentario.

Por su parte, Cristóbal Palacio, que fue el cabeza de lista y ejerce como portavoz de la formación de extrema derecha, ha registrado cuatro iniciativas: tres preguntas con respuesta oral y una solicitud de documentación. Dos de ellas tienen que ver con el futuro de la depuradora de Vuelta Ostrera, -una de ellas, la que se debatirá este lunes- mientras que otra cuestión versa sobre el incremento del gasto de la administración por la nueva estructura del Gobierno de Cantabria y la última exige conocer los motivos por los que en los actos oficiales de la Bien Aparecida no figuraba la bandera oficial de España.