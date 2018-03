Ni a apañar duros, señor Alcalde

Este jueves, el Alcalde de Astillero anunció a bombo y platillo que el pacto de

gobierno municipal entre regionalistas y socialistas llegaba a su fin.

El máximo regidor municipal argumentaba su decisión de expulsar a los socialistas

del gobierno en que las desavenencias entre ambos grupos ya no se podían esconder

ni soportar, situación que venimos sufriendo los vecinos de Astillero y Guarnizo

desde el primer minuto del pacto, convirtiendo estos años de gobierno en una etapa

de codazos entre regionalistas y socialistas.

Es extremadamente triste ver como los grupos que no ganaron las elecciones y que

formaron gobierno en 2015, han sido incapaces de dar estabilidad a un pacto,

incapaces también de hacer nada que luzca en el pueblo, pero eso sí, han sido líderes

en la falta de imaginación y visión municipal, y han logrado generar entre los vecinos una gran sensación de dejadez en el pueblo, que al menos yo, no recuerdo que existiera anteriormente. En definitiva, esta etapa PRC-PSOE pasará a la historia como la legislatura de la nada, del vacío.

No quiero dedicar ni una sola línea a la opinión que genera el actual Alcalde entre los vecinos, puesto que esta es generalizada y unánime, ya que no he encontrado ni a un sólo habitante de nuestro pueblo que hable bien de Francisco Ortiz. Pues bien, parece que el Alcalde quiere mantenerse en el trono, y para ello va a intentar buscar apoyos en nuestro grupo de concejales.

Hace varios años, Censuro Ayllón vivió una situación similar a la actual, en la que, tras la ruptura del pacto de gobierno, este hombre se comportó como un señor y dimitió de Alcalde, acto que por otro lado, animo a realizar a Francisco Ortiz.

Pese a los intereses o presiones que se puedan generar desde las direcciones regionales de los partidos, mi postura es muy clara: tender la mano a todos aquellos que deseen trabajar con ilusión por nuestro pueblo en este año que resta de legislatura, pero eso sí, con usted señor Alcalde, ni a apañar duros.