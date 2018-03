Las que sí, las que no

Mi madre no va a hacer huelga este 8 de marzo. No sabe. La ganadera de Rasines tampoco. No puede. La que sirve el menú del día en San Vicente de la Barquera no se ha enterado. La que atiende a una señora mayor en Laredo ha visto carteles, pero cree que no se lo dicen a ella. Habrá muchas ausentes, tantas como mujeres sosteniendo nuestras vidas.

Se dice, se rumorea que esta convocatoria de huelga feminista ya es un éxito. Y quiero creer que es verdad. No solo por las alianzas creadas, las páginas de periódicos y horas de radio y televisión ocupadas, las jóvenes peleando su futuro (y el nuestro), los nuevos comienzos o los enemigos desenmascarados. Es un éxito porque nos ha tocado ponernos en el lugar de las otras.

Amigas que se sienten culpables por dejar de cuidar (y esa culpabilidad nos abruma) pero buscáis juntas soluciones. Amigas que por primera vez irán a una manifestación y te toca tranquilizarlas. Desconocidas gitanas, migrantes que crees que no son parte de tu vida porque no las ves (pero están y tu mundo funciona por ellas). La que te hace el pan, la que limpia a tu abuela, la que te da el cambio. Cada una de ellas es un compendio de razones para estar en la calle ese día.

Y nos podemos cargar de tantos argumentos para llenar las calles como vidas ajenas alcance nuestra mirada. Dejemos de consumir -no solo el 8 de marzo, cada día de nuestra vida- los productos que no garanticen condiciones dignas de trabajo para las mujeres en cualquier parte del mundo. Dejemos de aceptar como dogma la historia otros territorios contada bajo nuestra visión única e inamovible. Dejemos de creer que estamos sosteniendo la economía de países enteros pagando aquí sueldos de miseria a las que nos cuidan.

Nos debemos echar en la espalda las razones de muchas a las que no podremos escuchar ni ver en esta huelga. Me reconozco privilegiada, blanca, independiente y sorda. Sorda a los reclamos de otras porque no eran los míos. Sorda a los llantos de las que no llegaban a fin de mes. Sorda ante las penurias administrativas de las sin papeles. Sorda a los gritos de la que se defendía. Pero poco a poco empiezo a escuchar y si tuviera que contar mi lista de motivos para secundar este paro no sería mi timbre de voz el que sonase.

Una huelga de 24 horas no transforma el mundo, es verdad. Una nueva toma de conciencia sí. Hemos dado los primeros pasos y parece que no hay vuelta atrás, pero necesitamos todo el engranaje en funcionamiento; a las precarizadas, a las que queremos soltar privilegios, a las invisibles, a las mayores que aleccionan, a las jóvenes que empujan para combatir juntas este sistema patriarcal y capitalista que perpetua la desigualdad.

Yo este 8 de marzo paro por mi madre que acumula casi todas mis razones en una sola vida, en un solo cuerpo. Que lleva toda su vida cuidando (y lo que le queda), que ha trabajado desde que era niña (y aun no es suficiente para cobrar una pensión digna), que hace tiempo que tomó las riendas de nuestro consumo (porque alguna batalla se merecía ganar). Yo paro porque ella no sabe parar, pero empieza a escuchar como yo y a entender que si otras mujeres hicieron huelga este 8 de marzo de 2018, el año que viene la vamos a necesitar a ella.