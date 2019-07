Policías y taxistas reclaman la dimisión de Nalda frente al Ayuntamiento en el preludio del chupinazo de las fiestas

La Semana Grande de Santander ha arrancado cargada de pólvora y con los decibelios por las nubes, pero no precisamente del chupinazo y de los espectáculos musicales previstos en su programación. Y es que taxistas y policías se han concentrado este viernes frente al Ayuntamiento en el preludio de pistoletazo de salida de las fiestas para reclamar la dimisión de Pedro Nalda, después de muchos días de litigio con el equipo de Gobierno tratando de que atienda sus reivindicaciones.

La cuerda se ha tensado hasta el punto de que ambos colectivos han salido a la calle este viernes con pancartas, silbatos y botes de humo mostrando su descontento con el trato que están recibiendo por parte del concejal de Personal y Protección Ciudadana. Taxistas con polos azules y policías con chalecos amarillos han entonado al unísono el grito de 'Nalda dimisión' en el primer día de casetas de feria.

Y es que aunque las reivindicaciones son distintas, el denominador común de las protestas es el motivo de las mismas: "El Ayuntamiento no quiere tomar cartas en el asunto", sostiene Manu Andoni Ruiz, presidente de la Federación Cántabra de Taxi; "El Ayuntamiento nos miente porque lo que hay es falta de voluntad", asegura José María López, del sindicato USO en representación de la Asamblea de Policías.

Ruiz explica a eldiario.es durante la manifestación que sus reivindicaciones son dos: que se cumpla el convenio que se firmó entre el Ayuntamiento de Santander y la Dirección General de Transportes en el año 2014 en materia de inspección para que la Policía Local realice esta labor y que la parada del Casino se mantenga en su ubicación actual, situada en el Sardinero.

"Reclamamos que sea la Policía Local la que a través de ese convenio inspeccione este tipo de vehículos- en referencia a los de VTC-, para saber si están trabajando legalmente, llevando a bordo tal y como les obliga la normativa, tanto el contrato como la hoja de ruta", sostiene el portavoz del colectivo.

Policías y taxistas se concentran frente al Ayuntamiento de Santander reclamando la dimisión del concejal de Personal y Protección Ciudadana, Pedro Nalda. pic.twitter.com/EQ8sEc7z1n — eldiario.esCantabria (@eldiarioescan) July 19, 2019

"Queremos que se les dé la formación y la tecnología necesarias para que puedan consultar telemáticamente si estos vehículos registran sus hojas de ruta en la aplicación del Ministerio de Fomento", recalca. "Si no lo hacen estableceremos un calendario de movilizaciones y seguiremos adelante", concluye Ruiz.

Por su parte, el representante de los Policías pone de manifiesto que sus reivindicaciones "son históricas y de sentido común". "Queremos que nos traten igual que al resto de empleados del Ayuntamiento, puesto que la inmensa mayoría tienen el nivel de complemento de destino máximo que permite la ley y en la Policía estamos bastante lejos de ellos", explica, asegurando que para ello "no hay ningún impedimento legal".

Además, López, en nombre de todos el colectivo de Policías, reclama que "todos los servicios extraordinarios del servicio de patrullaje se cubran con gente de servicios extraordinarios". "Lo que no podemos permitir, y se ve agravado en los últimos años porque los servicios extraordinarios se han multiplicado por seis, es que se quiten del servicio de atención al ciudadano ordinario a todos los Policías", denuncia.

"Hay muchos días que no hay ni un solo policía para atender al servicio al ciudadano y están todos en un pasacalles, en una manifestación, en una fiesta… Si nos llama alguien porque le están agrediendo no hay ni un solo policía para defenderle", explica Ruiz, al tiempo que tilda de "mentira" y de "patraña" la resolución que establece que por causas excepcionales les van a obligar a trabajar horas extraordinarias.

"Alegan que es verano y todos los años hay verano, y que es Semana Grande y todos los años hay Semana Grande, ¿qué hay de excepcional en eso?", se cuestiona. "Quieren restringir nuestros derechos y no lo vamos a consentir", concluye el representante de la Asamblea de Policías.

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha inaugurado la Feria de Día momentos después de estas protestas, ha insistido en que el Ayuntamiento viene trabajando para cubrir las 84 plazas vacantes en la Policía Local, de las que 70 ya están ofertadas y el resto se han aprobado esta misma mañana.

Por ello, ha recalcado que "las plazas se está en todas y cada una de las plazas vacantes en el transcurso de cubrirlas, incluso con plazos, pero, si hay recursos, hay que esperar a su resolución". No obstante, ha asegurado que "entre cinco y seis meses" empezarán a incorporar los primeros efectivos nuevos, aunque ha añadido que, para su plena operatividad, "tendrán que hacer un curso que tiene que convocar el Gobierno de Cantabria". En este sentido, ha manifestado que pedirá al Ejecutivo "que esté muy coordinado con nuestras plazas".

Sobre la reclamación de los taxistas para las inspecciones de los VTC, la regidora municipal ha indicado que la regulación de esos vehículos depende del Gobierno regional y, aunque es cierto que hace años que hay un convenio con el Consistorio para su supervisión por parte de la Policía Local, contemplaba que "nos diesen datos y formación".

"Eso no se ha dado a hasta ahora, no por fallo de la Consejería ni del Ayuntamiento, sino porque hasta hace un mes no se ha puesto encima de la mesa esta realidad", ha dicho, pero, en cuanto se ha dado, el Ayuntamiento se ha reunido con el director general de Transportes, Felipe Piña, y "hemos acordado que nos van a facilitar los datos, nos van a dar esa formación y que la Policía Local, a la vez que supervisa los permisos de otros vehículos y conductores, supervise también a los VTC".