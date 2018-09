Cantabria es excluida de la cumbre autonómica sobre financiación

Los presidentes de Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón se han reunido este lunes en Zaragoza para tratar el problema demográfico y elaborar un documento común de exigencias ante el Gobierno de España de cara a la reforma de la financiación autonómica. Pese a que Cantabria es una de las comunidades más afectadas por la despoblación en las zonas rurales, el Ejecutivo cántabro ha vuelto a quedarse fuera de este grupo de trabajo que ya ha celebrado tres reuniones y que próximamente remitirá un documento a Pedro Sánchez para intentar hacer valer sus intereses.

Por ello, el PP ha cargado contra el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), al que ha acusado de "no estar en lo importante". "Para Revilla es más importante El Hormiguero que liderar un asunto en el que Cantabria se lo juega todo", ha denunciado la secretaria general de los populares, María José González Revuelta, en un comunicado de prensa.

"Los cántabros no tenemos porqué ser menos. Cantabria también se merece un presidente que lidere como están haciendo los demás”, se ha lamentado González Revuelta, quien ha incidido en que el Gobierno PRC-PSOE "sigue con una mano delante y otra detrás porque el presidente ha sido incapaz de hacer un frente común ni dentro ni fuera de la Comunidad y no está haciendo nada para negociar con éxito el nuevo modelo y defender los intereses de los cántabros".

Por su parte, Miguel Ángel Revilla ha señalado que Cantabria no ha sido invitada a este encuentro y ha asegurado que pedirá explicaciones para conocer los motivos que, según ha insinuado, pueden ser a que él es el líder del Partido Regionalista de Cantabria y no forma parte del bipartito. "¿Tú vas a una boda cuando no te han invitado?", ha espetado el político al presentador de televisión Pablo Motos, quien al inicio del programa ha leído brevemente la denuncia hecha por los populares.

En su intervención televisa en horario de máxima audiencia, Revilla ha hablado principalmente de la inmigración, de la frustrada comisión de investigación sobre las presunta corrupción de la monarquía denunciada por Corinna y del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tomará posesión del cargo el próximo 1 de octubre en presencia del político cántabro que acudirá como invitado.

Revilla y Pablo Motos se han sacado en directo un selfie que han compartido en redes sociales.

La reunión

La reunión de este lunes en la capital aragonesa tuvo su matriz en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017, cuando, según ha explicado el presidente de Aragón y anfitrión de esta reunión, Javier Lambán, "se abordó la necesidad, ya perentoria, de modificar el modelo de financiación autonómica”. El siguiente encuentro tuvo lugar en Oviedo (donde estuvieron presentes los representantes de Asturias, Galicia y Castilla y León). A la siguiente, en León, ya se sumó Aragón, y ahora lo han hecho La Rioja y Castilla-La Mancha.

De las seis comunidades representadas, tres son del PP y tres del PSOE, lo que ha servido a sus dirigentes para reiterar que no se trata de ir contra nadie y que las diferencias ideológicas no debían ser un impedimento. Unión y cohesión han sido dos de las palabras más repetidas.

En el documento que enviarán "inmediatamente" a Sánchez dos son los elementos centrales: pedir una financiación autonómica que se articule conforme "al coste efectivo de los servicios sociales esenciales, haciendo realidad el principio constitucional de igualdad de derechos de todos los ciudadanos" y exigir que, "de una vez" se presente una estrategia nacional contra el reto demográfico.

Lambán ha señalado que son la "España vacía, y un territorio que se vacía deja de existir. Tenemos que ponernos a trabajar en la financiación y la despoblación, que son dos caras de la misma moneda".

Otro aspecto importante, en el que también se ha logrado la entente, ha sido el de reclamar al Gobierno central la asunción total de la liquidación completa del IVA de 2017, "después de que el anterior Ejecutivo excluyera el mes de diciembre, a pesar de haber recaudado la totalidad del ejercicio, a raíz de un cambio del sistema de gestión del impuesto incorporando información inmediata mediante medios electrónicos".