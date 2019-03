Casado llama a los españoles a apostar por el "voto unido" al PP para echar a Sánchez de la Moncloa

El presidente nacional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a "no despistarse" en las elecciones generales del 28 de abril y ha reclamado un "voto responsable", "útil" y "unido" a su partido porque si no "se van a quedar los que están gobernando", un Pedro Sánchez (PSOE) que "está vendiendo" la economía y España "a plazos" y "a trozos" junto a Torra y Puigdemont.

Así lo ha dicho este sábado en Torrelavega, en un acto público celebrado en la Plaza Baldomero Iglesias, en la que ha insistido que el "adversario" del PP en estas elecciones solo es Pedro Sánchez.

Casado ha aprovechado el acto para hacer un llamamiento a los españoles a que vayan al PP, tanto aquellos que votan al partido, como aquellos que se fueron o que nunca han votado a los populares.

En el acto, Casado ha estado acompañado por múltiples cargos del PP de Cantabria y de integrantes de las listas que los 'populares' en esta comunidad han presentado al Congreso y al Senado o que irán en la candidatura autonómica.

Una de ellas ha sido la presidenta del PP y candidata a la Presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha reivindicado que, como Casado, ha reivindicado que el "único valor seguro" para España y para Cantabria y para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa es al PP.

A su juicio, "lo que no es un valor seguro es un PSOE que ha paralizado todas las inversiones" de Cantabria y le ha dejado fuera del mapa de las grandes comunicaciones.

Y ha avisado, en alusión al regionalista Miguel Ángel Revilla, que tampoco es un valor seguro "quien haría presidente a Sánchez porque le haría presidente a él" y que --ha dicho-- "no tiene modelo ni proyecto de región" y quien ha ejercido de "muleta" y "no como escudo" contra el Gobierno de Sánchez. "Quien no tiene proyecto de región, mucho menos de nación", ha aseverado en referencia al PRC, que concurre a las generales.

Tampoco es, a su juicio, un valor seguro Ciudadanos, partido que, según ha dicho, ha funcionado como "taca-taca" del Gobierno regional PRC-PSOE y que ha sido "cómplice" de los resultados del bipartito: que es ninguno, o quienes se limitan a decir "viva España y viva Cantabria".

"Digo yo que algo más habrá que decir a los ciudadanos", ha dicho Sáenz de Buruaga, que el PP es el único partido que habla de lo que le preocupan a ciudadanos.

Buruaga ha señalado que el 28A "solo hay dos opciones". "No hya más: o Sánchez o Casado" y es esta la decisión que España, Cantabria y Torrelavega "tiene que tomar".

Se ha mostrado "absolutamente convencida" de que los cántabros "votarán Casado", "para defender la unidad de España y hacer respetar a Cantabria". Buruaga ha reivindicado que ese "el voto de región y de nación", del "verdadero regionalismo y del verdadero patriotismo".

En estas elecciones "fundamentales", Buruaga también ha avisado que el 28A no hay que "despirtarse" o "dispensar el voto" ya que eso es "engordar a Pedro Sánchez".

Por ello, ha opinado que votar a los del 'Viva España' es en realidad al Gobierno de Sánchez, de Pablo Iglesias y del procés ya que "restan fuerza" al PP, la "única opción segura para echar a los socialistas de La Moncloa.

Además, ha señalado que el PP se presenta con "resultados", "trayectoria" y proyectos que han sumando "muchos millones" en inversiones en Cantabria.

También ha intervenido el cabeza de lista del PP de Cantabria al Congreso de los Diputados, Diego Movellán, que ha defendido que Cantabria "necesita" a Pablo Casado en La Moncloa y a María José Sáenz de Buruaga.

Ha afirmado que la "esperanza" de España, Cantabria y Torrelavega está en Pablo Casado y en el PP, y no en quienes "agitan banderas" y enfrentan a los españoles, distinguendo entre "buenos y malos" o los que pasean "con altanería" en caballo por la playa, ni tampoco quienes gastan la confianza otorgada por los españoles en un "chalet de lujo en Galapagar".

Movellán ha hecho un llamamiento al "sentido común" y apostar por el "voto centrado y moderado" y "no hacer experimentos" ni "dividir" el voto del centro-derecha, sino a votar "en la misma dirección" porque --ha dicho-- "si no salen las cuentas, otros las arregalarán".

Así, ha afirmado que el 28A solo hay dos opciones: o tener de presidente a Casado o a Sánchez. "Lo que le pidamos a Pablo se cumplirá, lo que le pidamos a Sánchez nos lo va a volver a negar", como, a su juicio, ha hecho con las infraestructuras de Cantabria o las inversiones a Torrelavega.

Así, ha lamentado que con los socialistas, Torrelavega haya "perdido" el plan de reindustrialización, que era un "salvavidas" para la comarca.

El diputado nacional en esta legislatura y candidato al PP de Cantabria al Congreso ha opinado que el 28 de abril los españoles van a mandar a Sánchez "al rincón de pensar" y de vuelta, de nuevo, a la oposición.

Por ello, ha llamado al presidente del Gobierno y líder de los socialistas a ir "empaquetando el colchón".

También ha instado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a ir pensando el próximo título de su libro porque, a partir de las autonómicas del 26 de mayo, va a tener "mucho tiempo libre".

Además, ha intervendi la candidata del PP a la Alcaldía de Torrelavega, Marta Fernández Teijeiro, quien ha afirmado que Torrelavega "espera mucho" de Casado, quien se ha mostrado convencida de que será el próximo presidente de España.

"Te vamos a ayudar", ha dicho la candidata, que ha afirmado que Torrelavega, que ha sido un "emporio" de riqueza, ganadería e industrua, "muy golpeada" por la última recesión y el desempleo y "por la falta de atención" del Gobierno del PSOE y de los nacionalistas.

Tras el acto, Casado va a dar un paseo por algunas calles de Torrelavega y se reunirá con empresarios del Besaya.

Después, y aunque en un inicio estaba previsto que Casado acudiera a Campoo, finalmente visitará Santander.

Tras su visita a Torrelavega y Santander, Casado se irá a Palencia, donde tiene previsto visitar al fábrica de galletas Gullón en Aguilar de Campoo.

Después, a las 19.30, Casado clausurará un acto público en la capital palentina, junto a Alfonso Fernñandez Mañueco, Ángeles Amisen y Milagros Marcos.