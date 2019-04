Casares se encomienda al buen resultado electoral para vaticinar un "cambio histórico" en Santander

El PSOE ha ganado las elecciones generales en Santander por primera vez desde 1986, y ha desbancado al PP como lista más votada en la capital de Cantabria después de 33 años. Los 'populares' han perdido más de 20 puntos y cerca de 20.000 votos en los comicios de este 28 de abril, en los que Vox se ha situado como cuarta fuerza política, por detrás de Ciudadanos, y por encima del PRC.

En concreto, los socialistas han ganado con 25.600 votos (24,62%) y el PP ha quedado como segunda fuerza con 24.758 (23,81%). Aunque la diferencia no es muy grande, sí lo es respecto a los resultados que ambos partidos obtuvieron en las últimas elecciones generales del 26 de junio de 2016.

Y es que, en aquellos comicios, el PP obtuvo en Santander 43.755 votos (44,18%) a su candidatura al Congreso de los Diputados, por lo que ha perdido casi 20.000 votos --en concreto 18.997--, que se han ido hacia otras fuerzas políticas pero no al PSOE que, a pesar de ganar en la ciudad, lo ha hecho con 4.312 votos más que hace tres años al pasar de 21.288 a 25.600.

Los votos perdidos por los 'populares' en la capital cántabra se han ido principalmente a Ciudadanos, a Vox y también al PRC, que se han situado en estos comicios como tercera, cuarta y quinta fuerza política, respectivamente.

Así, la formación naranja ha obtenido en Santander 17.625 votos (16,95%) y Vox 12.654 (12,17%) frente a los 14.728 (14,87%) y los 304 (0,31%) que respectivamente sacaron estos dos partidos en los comicios nacionales de 2016. Frente a estos resultados, el PRC, partido liderado por Miguel Ángel Revilla y encabezado en la capital por José María Fuentes-Pila, que se ha presentado por primera vez a las generales desde 2011, ha conseguido 11.333 votos (10,90%) en Santander.

"Malos" resultados pero no "extrapolables" al 26M

En declaraciones a la cadena SER, recogidas por Europa Press, la alcaldesa de Santander y candidata del PP a la Alcaldía, Gema Igual, ha reconocido que los resultados del PP han sido "malos" y lo ha achacado a que "se ha segmentado el voto en los tres partidos de la derecha y eso nos ha penalizado".

Por ello, de cara a las elecciones del 26 de mayo, ha considerado que el PP debe de trabajar para "unir el voto de la derecha" aunque se ha mostrado convencida de que el resultado de este domingo "no es extrapolable" a los comicios locales, en las que los 'populares' de Santander contarán "con el aval de la gestión" frente al resto de partidos".

Así, a pesar de haber perdido en la capital de Cantabria casi 20.000 votos en estas elecciones nacionales, que ha reconocido que "se han ido principalmente a Cs y Vox", Igual cree que ella y el PP obtendrán el "respaldo de los santanderinos" el 26 de mayo porque "hemos demostrado que sabemos gobernar" --en 40 años de democracia ningún otro partido ha gobernado en la ciudad--.

Cuestionada sobre si está preocupada porque la Alcaldía pueda estar en peligro para el PP, la candidata y actual alcaldesa, cargo al que accedió tras la marcha de Iñigo de la Serna para ser ministro de Fomento en el Gobierno de Rajoy, ha asegurado que no le "preocupa".

"Todavía tenemos que presentar el proyecto para Santander, que tenemos un programa maravilloso, y no me preocupa porque estoy orgullosa de las personas de mi candidatura y porque creo que no habrá los mismos resultados, porque unas elecciones a nivel nacional no son iguales que unas locales", ha dicho.

Y se ha mostrado "convencida" de que el 26M los 'populares' "tendremos el respaldo de los santanderinos porque hemos demostrado que sabemos gobernar". "Santander se merece un equipo de gobierno como nosotros, con ganas de avanzar y no tirar por la borda todo lo que se ha venido haciendo", ha concluido.

Casares confía en un "cambio histórico"

Por su parte, el secretario general de los socialistas santanderinos y candidato a la Alcaldía, Pedro Casares, ha mostrado su satisfacción por "el día histórico" de este domingo ya que los socialistas han ganado las elecciones generales en la capital cántabra "por primera vez desde 1986" y ha considerado que los resultados auguran que "habrá cambio histórico en la ciudad el 26 de mayo".

"Los santanderinos han votado por el futuro, por seguir avanzado con una España moderada, tranquila y de progreso y sin crispación, y creo también que han mandado un mensaje claro para las próximas elecciones municipales y autonómicas y el PSOE está en este momento en condiciones de ganar las próximas elecciones en la ciudad", ha dicho a la SER el líder socialista.

A pesar de que el PP se ha "hundido" y se ha dejado "la mitad de los votos", Casares ha indicado que desde este martes los socialistas santanderinos saldrán a las calles para trasladar su proyecto para Santander a los ciudadanos y ahondar en las "opciones de cambio" en la gestión del Ayuntamiento.

"El PSOE quiere una ciudad moderna, progresista y tranquila y hacer un cambio moderado pero valiente para dar solución a los problemas que hemos visto en la ciudad, donde llevan 40 años gobernando los mismos y los últimos cuatro años con una gestión bastante desastrosa y muy cuestionable", ha manifestado el líder socialista.

A su juicio, los resultados de este 28A muestran que los santanderinos "han votado cambio y han dado la espalda al PP y a la alcaldesa, que han perdido la mitad de los votos", y han situado "al PSOE como la alternativa". "Somos la primera fuerza política en Santander, donde ya hay una mayoría alternativa muy clara, por lo que habrá cambio histórico en la ciudad el 26 de mayo", ha finalizado.