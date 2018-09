Petición unánime de la Cámara al Gobierno para crear una mesa de negociación para resolver conflicto educativo

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha instado por unanimidad al Gobierno regional (PRC-PSOE) a poner en marcha en el plazo máximo de un mes una mesa de negociación en la que estén representados la Consejería de Educación, profesores y padres para alcanzar un "consenso" que acabe con los problemas en la enseñanza de Cantabria y en la comunidad educativa y "priorice el interés del alumno en la toma de decisiones".

La iniciativa ha sido presentada por Ciudadanos (Cs) y, en su exposición de motivos, señala que desde el nombramiento del actual consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes (PSOE) --que sustituyó a mitad de legislatura del también socialista Ramón Ruiz--, "los problemas de la comunidad educativa no solo no han sido solucionados" sino que se "han generado nuevos y más graves problemas de los que ya existían" y es por ello por lo que propone una mesa de negociación.

Esta proposición no de ley (PNL) de Cs, debatida en el Pleno de este lunes, ha contado con el voto afirmativo de todos los diputados presentes --todos menos el 'popular' Eduardo Van de Eynde, que no ha acudido-- y de todos los grupos pese a que no ha estado exenta de algunas críticas.

Principalmente, éstas han procedido de los grupos que sustentan al Ejecutivo regional, PRC y PSOE, que han tildado la PNL de "oportunista" y dirigida a sacar "rédito político" y han opinado que tiene "continuas incongruencias" y muestra un "profundo desconocimiento" del sistema educativo de Cantabria y pretende generar "alarmismo".

Además, desde el PSOE han señalado al diputado de Cs que la mesa de negociación que pide "ya funciona" y "tiene un nombre", que es el Consejo Escolar de Cantabria.

Los grupos que sustentan al Gobierno regional han criticado al partido naranja por, en lugar de plantear, su "fórmula" para solucionar el conflicto lo que propone es crear un mesa "y que decidan otros". "No tiene solución alguna a los problemas que denuncia", le han reprochado.

Pese a estas críticas, socialistas y regionalistas han apoyado la iniciativa, tras lo que Gómez les han acusado de hacer un "papelón".

Además, y tras las alusiones de PSOE y PRC a que la mesa que propone ya existe y es el Consejo Escolar, el diputado 'naranja' ha acusado al Ejecutivo y a la Consejería de haberse pasado "por el arco del triunfo" los acuerdos adoptados en este órgano, como el Pacto por la Educación de Cantabria y, concretamente, a lo que en éste se decía sobre el calendario escolar, en el que se abogaba por el consenso.

El diputado de Cs ha acusado al actual consejero de actuar como un "bombero pirómado" y de, en el asunto del calendario, haber "enfrentado a familias con profesores", generando un conflicto del que, a su juicio, solo Fernández Mañanes es responsable y generando solo un consenso: el de todos contra él.

Gómez ha reclamado al consejero que "se siente", "negocie" y "rebaje la tensión" que, según ha dicho, existe actualmente por el calendario escolar, con dos huelgas en apenas dos semanas de curso, vuelva a la "senda del diálogo" y al "espíritu del Pacto por la Educación" que logró su precedesor y "no ejerza de bombero pirómano".

El PSOE ha insistido en que la Consejería ha mantenido "siempre" la negociación sobre el calendario pero "dentro de los límites de la legalidad".

Por su parte, Podemos, que ha apoyado la iniciativa pese a criticar partes de la exposición de motivos por una visión "exhacerbada" de la situación y considerar que la PNL tiene algunos "flecos", "límites" y "problemas", también ha considerado una "vergüenza" que la Consejería "se escude" en medidas legislativas del PP y de quien fuera su ministro de Educación José Ignacio Wert.

Los podemitas ha acusado al consejero de haber hecho "saltar por los aires" el Pacto por la Educación y han respaldado la "legítima pero incómoda" medida de la huelga empleada por los docentes en contra de un calendario que, a su juicio, "no satisface a nadie", ni a familias ni a profesores.

Además, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha confiado en que la "crispación" existente en el ámbito educativo "no sirva de excusa para potenciar la concertada y privada como espacios pacificados de educación".

El PP, por su parte, ha dejado al margen el contenido de la exposición de motivos y se ha quedado con la petición de crear una mesa de negociación, algo que ve "fundamental".

Y es que, según ha señalado su diputada Mercedes Toribio en el tema del calendario "no ha existido" voluntad de negociación del Consejero y ha considerado "necesario" el hacer un "ejercicio de responsabilidad" para devolver la "paz" en la educación.