Revilla confirma que el Partido Regionalista de Cantabria se presentará a las elecciones generales

Miguel Ángel Revilla ha confirmado este viernes que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) concurrirá a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de abril. El presidente de Cantabria y líder regionalista ha reconocido que el adelanto electoral ha "alterado" los planes de su formación, que no tenía previsto participar en estos comicios, pero, según ha explicado, "a un mes de las elecciones autonómicas y municipales no podemos dejar las urnas sin la papeleta del partido porque eso generaría confusión entre nuestros votantes".

Revilla ya había manifestado esta semana que si Pedro Sánchez adelantaba las elecciones, su partido presentaría batalla. Así, según ha informado, ya ha convocado para este lunes día 18 al Comité Ejecutivo del PRC, cuyos integrantes respaldarán con toda seguridad la decisión expresada por su jefe de filas.

Será la cuarta vez que el Partido Regionalista concurra a las elecciones generales. Ya lo hizo en 1979, en 1993 y en 2011, en todos los casos sin lograr representación. Sin embargo, el panorama político nacional y autonómico es hoy en día muy distinto, y los regionalistas confían en que esta vez sí lograrán traspasar fronteras. Con un PP y Podemos a la baja y en la Comunidad Autónoma envueltos en guerras internas, Revilla está "convencido" de que el PRC pondrá la guinda a una trayectoria de 40 años en la que no ha dejado de crecer.

"Sinceramente creo que vamos a tener el respaldo de los ciudadanos porque van a entender que ese es el voto útil de Cantabria en Madrid", ha expresado el secretario general enunciando la segunda razón para participar en la cita del 28-A. Y es que, según ha indicado, la "atomización" del Congreso hace que incluso uno o dos diputados puedan ser definitivos para decantar las mayorías.

"Si tenemos la suerte de que los diputados del PRC son necesarios para la conformación del Gobierno, toda Cantabria sabe que ese voto va a depender única y exclusivamente de lo que cada partido se comprometa a hacer en nuestra tierra", ha adelantado Revilla sobre su postura en torno a posibles pactos.

En esta línea, ha insistido en que, en caso de conseguir un resultado satisfactorio, "los diputados del PRC van a ir a pelear por las cosas que venimos reivindicando tantos años, que nos han prometido tantos gobiernos y que han incumplido tantos gobiernos con la complicidad de las sucursales en sus territorios”.

Cinco diputados en liza

Son cinco los diputados que están en juego en Cantabria y tres los senadores. En la época del bipartidismo PP-PSOE, el resultado más repetido ha sido 3-2 a favor de la formación conservadora. Con la irrupción de nuevas fuerzas políticas, en las dos últimas citas con las urnas -2016 y 2015- el reparto ha estado más dividido: dos diputados para PP y uno para PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Ahora, entrará de nuevo en la terna el Partido Regionalista y también Vox. La última vez que el partido de Revilla concurrió a las generales coincidió con el 'tsunami' del PP y aún así se quedó muy cerca de lograr representación -obtuvieron 44.00 votos, mil menos de los que se estima son necesarios para lograr un diputado, frente a los 183.000 del PP y 88.000 del PSOE-.

Adelanto de "pura lógica"

El también presidente de Cantabria ha considerado de "pura lógica" el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez y adelantado por eldiario.es toda vez que los Presupuestos Generales del Estado no han salido adelante. También ha defendido que la fecha escogida no haya coincidido con las elecciones autonómicas y municipales en lo que sería el 'superdomingo', ya que el debate nacional provocaría que no se hablara de los problemas de los territorios ni de los municipios.

"No quedaba otra opción que convocar las elecciones y tratar el Partido Socialista de sacar rentabilidad de ese bloque que se ha organizado en España de todos contra el Partido Socialista. Puede ser una baza interesante”, ha apostillado al respecto.

Posibles candidatos

Aunque Revilla ha dicho que todavía no tiene ningún nombre en la cabeza para la conformación de las listas –tan solo ha apuntado que será "gente reconocida del partido"- y teniendo en cuenta que él no puede ser el número uno porque la ley impide participar a quienes se sientan en los consejos de gobierno autonómicos-, entre las filas regionalistas ya comienzan a hacer sus quinielas.

Pedro Hernando, portavoz del grupo parlamentario; Guillermo Blanco, jefe de Gabinete del presidente y concejal en el Ayuntamiento de Suances, o Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco, son algunos de los nombres que comienzan a sonar entre los 'candidatables'.

"A veces la vida da estas sorpresas y esta va a permitirnos que por primera vez tengamos en Madrid representación en el Congreso y en el Senado", ha concluido Revilla su declaración antes los periodistas convocada esta mañana de urgencia en la sede del Gobierno regional. "Osea, que no hay mal que por bien no venga", ha puntualizado risueño.