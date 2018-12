Estudiantes por la Unidad de España no se constituye tras ser agredido uno de sus miembros por encapuchados

La Asociación de Estudiantes por la Unidad de España (AEDE) ha decidido no seguir adelante con su proyecto de fundación tras la agresión sufrida por uno de sus integrantes por un grupo de encapuchados en la Universidad en Vitoria.

Este extremo ha sido confirmado por uno de los amigos del agredido, que ha confirmado que los jóvenes que trataban de impulsar este proyecto "han cortado" y decidido no seguir adelante "por el miedo a que se vuelva a repetir".

En declaraciones a los medios de comunicación, el joven, que ha preferido seguir en el anonimato, ha recordado que su amigo se está mejorando, -"aunque sigue con el susto en el cuerpo"-, tras la operación a la que ha sido sometido tras la agresión, en la que le sufrió la rotura de la nariz rota y uno de sus pómulos.

Según ha recordado, el agredido junto a otros alumnos se reunieron el pasado viernes en la Facultad de Letras de La UPV/EHU en Vitoria con el fin de crear una nueva asociación estudiantil en defensa de la unidad de España.

Al término de la misma, y en el exterior del recinto estudiantil, dos encapuchados se dirigieron a él para preguntarle si pertenecían a esta asociación. Tras recibir una respuesta afirmativa, "se abalanzaron sobre él "para pegarle, y luego vinieron el resto (de encapuchados) y le pegaron entre todos". Sin embargo, las otras dos personas que se encontraban con él no sufrieron ningún daño.

El joven ha precisado que su amigo y sus compañeros publicitaron el encuentro en redes sociales, por lo que fueron localizados de esta manera. "Se enteraron de que se estaban reuniendo porque tenían perfiles de redes sociales, y al final vas preguntando (ellos), vas mirando por las aulas y demás, al final es una facultad pequeña la de Álava, todo el mundo se conoce", ha apostillado.

Preguntado como ha sido acogida esta noticia en la facultad, ha respondido que la mayoría de la gente no entiende "por qué se tiene que agredir a una persona por pensar de una forma diferente o expresarse, cuando no hay ningún tipo de problema, y sí que hay que algunas personas que me imagino que incluso se alegrarán de lo que ha ocurrido".