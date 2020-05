Euskadi experimenta un repunte de fallecidos con coronavirus, 19 en 24 horas

La pandemia no ha acabado en Euskadi aunque las calles se estén llenando de nuevo. Este miércoles han fallecido 19 personas más COVID-19, el peor dato en más de una semana. Son ya 1.383 las defunciones totales, casi 600 de ellas en residencias de ancianos. En las últimas 24 horas han muerto quince vizcaínos (761 en total), tres guipuzcoanos (273) y un alavés (349).

16 personas entraron el miércoles en los hospitales, dos de ellas en la UCI. No obstante, la ocupación ha bajado en 52 personas, hasta las 532, 78 de ellas en UCI. A ellos se le añaden 132 en hospitalización a domicilio, 19 en San Onofre (IMQ) de Vitoria y 5 en el hotel María Cristina. El hotel Lakua ya ha sido clausurado como centro medicalizado y la presencia de pacientes en las clínicas privadas es ya testimonial. Los recuperados y dados de alta son 13.070.

Los nuevos contagios registrados con pruebas PCR son 33, menos que en la anterior medición. La consejera de Salud, Nekane Murga, atribuye las oscilaciones a "dientes de sierra". Osakidetza ha decidido recuperar los datos territorializados y, en las últimas 48 horas, los positivos nuevos son 12 en Álava, 12 en Gipuzkoa y 50 en Bizkaia. Esta estadística había sido eliminada hace dos semanas y ahora ha sido recuperado porque, en palabras de Murga, los boletines del coronavirus en Euskadi tienen "muchos seguidores".

El total de casos en Euskadi se sitúa en 16.959, que son 280 más que en la jornada anterior sumadas las pruebas de anticuerpos que detectan casos 'viejos' ya superados pero no diagnosticados en su día. Son 4.480 en Álava, 83 mas; 9.627 en Bizkaia, que suma 166; y 2.852 en Gipuzkoa, que gana 31. La consejera Murga ha explicado que tiene ya una "prerreserva" de un nuevo test de un "laboratorio internacional" y que será probado próximamente. Esa prueba no sólo detecta anticuerpos sino que diferenciaría los denominados IGG e IGM para conocer si la enfermedad es reciente -y por lo tanto contagiosa- o no. Igualmente hay "en cartera" un producto de "una empresa vasca".

En cuanto a las PCR, Murga ha defendido las altas hospitalarios a casos con PCR positivo porque, a su juicio, el virus puede permanecer "vivo" en el cuerpo hasta 40 días pero ya no es contagioso cuando han pasado o 14 días de la infección o cuatro desde que se acabaron los síntomas. Se da la circunstancia de que defendía lo mismo cuando se enviaba a trabajar a sanitarios asintomáticos con PCR positiva, protocolo que se tuvo que modificar por las quejas de sindicatos y profesionales.

Según datos del Ministerio de Sanidad sobre Euskadi, los contagios crecen a un ritmo del 0,25% -frente a una media en España del 0,34%- y la incidencia acumulada es de 42,89 en los últimos 14 días, lejos de los datos de Madrid, Cataluña o Castilla y León y cerca de la media española, que es de 40,15. El R0 ha bajado ligeramente al 0,71. Este indicador mide los contagios derivados de un positivo y muestra si es menor que uno que la pandemia va en remisión. Puedes consultar aquí todos los datos actualizados sobre el coronavirus en Euskadi, así como información centro a centro de las residencias, donde hay ya 567 fallecimientos, aunque las recuperaciones se están multiplicando en las últimas jornadas.

Con estos mimbres, Euskadi ha solicitado al Ministerio de Salud pasar a la fase 1 de la desescalada. Se espera que sea el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, el que ofrezca los detalles en el Parlamento este viernes. Murga, por su parte, ha destacado la importancia de la aplicación COVID-19.eus para controlar a las personas con síntomas y a su red de contactos. Tiene 67.348 usuarios, 1.051 han sido atendidos y 202 derivados a un centro de salud. Murga ha garantizado que los datos que se introducen son "anónimos" y que es un instrumento recomendado por la OMS.