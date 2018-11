Guiño de EH Bildu a los presupuestos vascos: no presenta enmienda a la totalidad

EH Bildu no enmendará a la totalidad al proyecto de los presupuestos vascos. Se trata de un guiño de la coalición soberanista al Gobierno vasco, que de esta forma concede "otra oportunidad" al Ejecutivo de Vitoria para que "dé un viraje a sus políticas". No obstante, ha insistido en que "no habrá presupuestos en tanto en cuanto no haya suficiencia económica para subir las pensiones mínimas" y ha advertido de que si el Ejecutivo autonómico "no está dispuesto a hacerlo", serán PNV y PSE-EE "quienes tengan que salir a dar explicaciones a la ciudadanía vasca".

Las parlamentarias de la coalición soberanista Maddalen Iriarte y Nerea Kortajarena (que son quienes llevan el peso de la negociación) han reiterado que si el Ejecutivo de Iñigo Urkullu está dispuesto a incluir en las Cuentas para 2019 "partidas económicas suficientes para impulsar políticas de empleo de calidad y subir las pensiones mínimas, EH Bildu posibilitará su aprobación con dos abstenciones.

"Nuestro objetivo final sigue siendo garantizar unas pensiones mínimas de 1.080 euros", ha reiterado Iriarte, quien ha admitido que el PNV "se encuentra todavía muy lejos de dar respuesta a las reivindicaciones de las personas pensionistas" pero, según ha dicho, "también es verdad que el PNV sabe que no vamos a tirar la toalla".

De este modo, la portavoz de la coalición soberanista ha subrayado que el Gobierno Vasco "debe aumentar las partidas económicas para subir las pensiones mínimas" porque, de lo contrario, "no tendrá presupuesto". En ese sentido, ha recordado que el Ejecutivo tiene "competencias y dinero" y ha apostado por destinarlo "a subir las pensiones y flexibilizar las condiciones de acceso a los complementos, de modo que miles de personas puedan acceder a ellos.

"Prevemos que en materia de empleo podría haber mayor flexibilidad, pero lo cierto es que, en materia de pensiones, el PNV sigue dando la espalda a quienes reclaman vidas dignas en este país", ha criticado. Así, EH Bildu centrará sus enmiendas parciales en materia de empleo y pensiones.